«Слабое место»: Стало известно, на что Киркорову стоит направить силы в 2026 году

30 апреля 2026, 13:03

Филипп Киркоров (Фото: инстаграм*@fkirkorov)

Сегодня король российской эстрады Филипп Киркоров встречает свой новый возраст — 59 лет. Что ему сулит эта дата, и каких новостей ожидать фанатам?





Нумеролог Злата Льянова в беседе с «Радио 1» заявила, что новый возраст для короля эстрады будет располагать к романтическим отношениям.





«Киркоров в интервью неоднократно говорил, что хотел бы третьего ребенка. Этот год очень удачен для этого. Однако могут быть сложности с беременностью, поэтому к этому вопросу нужно подойти с максимальным вниманием и ответственностью. Год очень благоприятный для романтических отношений, он будет благополучен», — сказала она.

«Если оценивать здоровье в 2026 году, то от 0 до 9 будет 0. У Киркорова по дате рождения слабое место — сердце. Кроме того, 0 также говорит о больших затратах энергии, поэтому можно уверенно сказать, что ждем от него новых проектов», — выделила Льянова.