«Оба понимали, что будут конфликты»: Звезда «Универа» о браке

30 апреля 2026, 14:29

Актриса Анна Хилькевич рассказала о браке

Анна Хилькевич (Фото: Instagram*/annakhilkevich)

Актриса Анна Хилькевич, известная по сериалу «Универ», более десяти лет состоит в браке с бизнесменом Артуром Мартиросяном. По ее словам, с самого начала ни она, ни супруг не рассматривали брак как временный проект.





В интервью Леди Mail она рассказала, что за внешним благополучием их семьи стоит постоянная работа над отношениями. Среди железных правил пары — никаких оскорблений и крика, даже в острых ссорах. Хилькевич и Мартиросян ведут подкаст «Пара нормальных», где обсуждают с другими знаменитостями секреты счастливых отношений. Некоторые практики они переняли и для себя, например, регулярно раз в неделю «сверять карты»: обсуждать планы, страхи и ожидания.





«Оба понимали, что идеально не будет — будут и конфликты, и разногласия, и усталость. Артур очень терпеливый, и мы оба осознанно хотим крепкую семью — это наше общее желание», — сказала Анна.



