Песни российских исполнителей вернулись в хит-парады постсоветских стран

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Музыканты из России, в прошлом году покинувшие хит-парады стран постсоветского пространства, в этом году снова вернулись в ведущие чарты. Среди основных причин этого — снижение уровня политизированности культуры и небывалый интерес к российскому сериалу «Слово пацана».
В декабре 2023 года музыкантам из России удалось вернуть популярность в постсоветских странах. Так, в самой России и Белоруссии сразу девять из десяти самых прослушиваемых песен исполняются россиянами. В Молдавии таких композиций восемь, в Армении и Таджикистане — по семь. Даже в Литве, где в прошлом году в ТОП-10 музыкальных хит-парадов не было ни одной российской песни, в этом году две из десяти самых популярных композиций исполняются певцами из России.
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