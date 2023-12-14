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Песни российских исполнителей вернулись в хит-парады постсоветских стран

14 декабря 2023, 10:01
Фото: istockphoto/cookelma

Фото: istockphoto/cookelma

Музыканты из России, в прошлом году покинувшие хит-парады стран постсоветского пространства, в этом году снова вернулись в ведущие чарты. Среди основных причин этого — снижение уровня политизированности культуры и небывалый интерес к российскому сериалу «Слово пацана».

На музыкальной платформе Apple Music на начало декабря композиции российских исполнителей удерживают примерно половину мест в ТОП-10 чартов практически во всех бывших советских республиках, передает «РБК». До начала спецоперации песни российских певцов и групп также неизменно присутствовали в хит-парадах стран бывшего СССР, но затем ситуация изменилась. В 2022 году спрос на российскую музыку в этих государствах резко упал.

В декабре 2023 года музыкантам из России удалось вернуть популярность в постсоветских странах. Так, в самой России и Белоруссии сразу девять из десяти самых прослушиваемых песен исполняются россиянами. В Молдавии таких композиций восемь, в Армении и Таджикистане — по семь. Даже в Литве, где в прошлом году в ТОП-10 музыкальных хит-парадов не было ни одной российской песни, в этом году две из десяти самых популярных композиций исполняются певцами из России.

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#песня
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Актёр Борис Щербаков победил тяжёлое заболевание
SHOT: 74-летний актёр Щербаков победил рак
14 декабря 2023, 10:27

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Народный артист России Борис Щербаков победил рак. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что в феврале этого года врачи выявили у 74-летнего актёра злокачественную опухоль в почке. После этого Щербакову провели операцию, во время которой удалили новообразование и пострадавший орган. В течение полугода актёр проходил реабилитацию. Врачи отмечали улучшение состояния. 

У Щербакова также наблюдаются проблемы с сердцем из-за ишемической болезни, но общее состояние актёра оценивается как нормальное. 

Также канал уточняет, что с раком боролась и жена Щербакова Татьяна Борзова. Ей также удалось победить заболевание и по завершении лечения у неё наступила ремиссия. 

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#рак
#онкология
#актёр
#врачи
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Киркоров подал иск к Любови Успенской на 10 миллионов рублей
SHOT: Филипп Киркоров подал иск к Любови Успенской на 10 миллионов рублей
13 декабря 2023, 13:46

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Российский певец Филипп Киркоров подал иск к артистке Любови Успенской за то, что она назвала его «женоненавистником». Об этом сообщает телеграм-канал Shot.
По информации портала, исполнительница шансона нелестно высказалась о Киркорове в ходе в интервью Алёне Блин. Киркоров оценил моральный ущерб в десять миллионов рублей, и решил затребовать компенсацию через суд. Адвокат артиста заявил, что подобные высказывания Успенская допустила из-за безысходности.

Правозащитник уверен, что певица ответит за свой поступок. 

Киркоров также прокомментировал скандальное заявление исполнительницы и заявил, что категорически с ним не согласен, так как он на протяжении 30 лет поет песни о женщинах и любви к ним.  

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#интервью
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#киркоров
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КП: Пугачёва после новогодних праздников перевезёт семью в Лондон
КП: Пугачёва после новогодних праздников перевезёт семью в Лондон
13 декабря 2023, 05:40

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Певица Алла Пугачева после новогодних праздников планирует перевести семью в Лондон. Об этом пишет «Комсомольская правда».
Артистка вместе с детьми и супругом Максимом Галкиным* вскоре после начала СВО покинули Российскую Федерацию. Некоторое время семья проживала в Израиле, но затем переехала на Кипр. По словам знакомых Пугачёвой, ей не подошёл кипрский климат, который сказывается на здоровье певицы. 

Из социальных сетей Галкина* стало известно, что Алла Пугачёва в последний раз посещала столицу Великобритании в ноябре. По информации издания, певица во время поездки занималась поиском жилья.

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*Является иностранным агентом
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#алла пугачёва
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«Кто слил, тот чушпан»: в сети появились рабочие версии последних серий «Слова пацана»
Актер Янковский назвал чушпанами тех, кто «слил» последние серии «Слова пацана»
12 декабря 2023, 19:37

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

В сети появились последние серии криминальной драмы Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте» в черновом монтаже. Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».
В слитых в интернет сериях сериала «Слово пацана» еще нет цветокоррекции, также отсутствует финальная переозвучка и часть музыкального сопровождения. Кроме того, в кадре часто можно заметить примечания для команды постпродакшна.

«Кто слил, тот чушпан», – так прокомментировал в своих соцсетях утечку исполнитель роли Адидаса Иван Янковский.

Последние две серии сериала выйдут на видеосервисах Start и Wink 14 и 21 декабря. Издание рекомендует БК дождаться официального показа.

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#интернет
#сериал
#актёр
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Продюсер Пригожин о самочувствии: «Однозначно уже лучше»
12 декабря 2023, 14:19

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал своё состояние после госпитализации.
«Однозначно уже лучше, вовремя обратился к врачу. Нельзя заниматься самолечением в домашних условиях — это всегда риски», — отметил в беседе с RT Пригожин.

В последнее время участились случаи заболеваний и госпитализаций артистов и звёзд отечественного шоу-бизнеса. Согласно одной из версий, причиной такой ситуации могла стать новая инфекция микоплазменной пневмонии.

«Течение таких пневмоний, как правило, не носит ярко выраженной клиники. Её диагностируют тогда, когда состояние пациента уже достаточно тяжёлое», — пояснил в беседе с «Царьградом» врач Денис Прокофьев.

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#инфекция
#врач
#шоу
#пригожин
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Ассистент Пригожина заявил о подозрении на воспаление лёгких у продюсера
11 декабря 2023, 18:49

Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов

Директор продюсерского центра и первый ассистент продюсера Иосифа Пригожина Станислав Калинкин заявил о плохом самочувствии бизнесмена, а также о подозрении на воспаление лёгких у него.
«По имеющейся на данный момент информации, чувствует себя Иосиф плохо. Есть подозрение на воспаление лёгких», — поделился в беседе с «Вечерней Москвой» Калинкин.

По его словам, Пригожин находится в медицинском учреждении и проходит там лечение.

Ранее сообщалось, что продюсера Иосифа Пригожина внепланово госпитализировали в одну из московских больниц. Сам он, выйдя на связь, не раскрывал причин госпитализации, но уточнял, что ему будут ставить капельницу, поэтому разговаривать неудобно. Отмечалось, что у продюсера был хриплый голос.

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#лечение
#шоу-бизнес
#продюсер
#здоровье
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Илья Авербух рассказал о возвращении шоу «Ледниковый период»
Илья Авербух допустил возвращение шоу «Ледниковый период» в эфир
11 декабря 2023, 14:06

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

Продюсер шоу «Ледниковый период» хореограф Илья Авербух в беседе с «Комсомольской правдой» рассказал о возвращении программы в эфир Первого канала.
По его словам, возвращение шоу на экраны телевизоров вполне возможно. Однако окончательное решение будет принимать руководство Первого канала, поскольку именно ему принадлежит проект. 

Шоу «Ледниковый период» выходит на Первом канале с 2007 года. В нём принимают участие актёры, певцы, блогеры и знаменитости из других сфер, которые исполняют номера в паре с профессиональными фигуристами. 

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#шоу
#фигурное катание
#проект
#телевидение
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Стало известно, кто заменит Галкина* в шоу «Лучше всех!» на Первом канале
Жанна Бадоева станет ведущей на Первом канале вместо Галкина*
11 декабря 2023, 13:36

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

С началом СВО Первый канал убрал из эфира шоу «Лучше всех!», как и другие развлекательные проекты.
«СтарХит» сообщает, что в этом году в сетку вещания начали возвращать многие телепередачи. К примеру, зрители снова увидят программу про талантливых детей «Лучше всех», которую ранее вел Максим Галкин*.

Он покинул Россию в 2022 году. Его место займёт Жанна Бадоева, известная по телешоу «Орёл и решка» и по проекту Первого канала «Жизнь других».

Ранее сообщалось, что музыкант Андрей Макаревич* запретил россиянам и белорусам слушать свой новый альбом «Убежище». Об этом пишет «Царьград».Лидер группы «Машина времени» ввёл тотальный запрет на прослушивание своего нового альбома жителям России и Белоруссии.

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#телевидение
#новости
#шоу
#дети
#шоу-бизнес
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Писатель Дмитрий Быков* признался, что готов отправлять деньги ВСУ
11 декабря 2023, 11:39

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Писатель Дмитрий Быков* заявил, что готов отправлять деньги украинской армии. Об этом он сообщил во время разговора с пранкерами Вованом и Лексусом.
Отмечается, что пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Стоянов позвонили писателю, прикинувшись главой офиса Зеленского Андреем Ермаком. 

В ходе беседы Быков* заявил, что как только его книга о президенте Украины Владимире Зеленском будет переведена на украинский язык, он отправит полученные с неё средства на дроны для ВСУ. 

Также писатель отметил, что уверен в способности украинских военных захватить Мариуполь, и подчеркнул, что не против применения беспилотников против российских солдат. 

Вместе с тем, Быков* «счёл бы за честь» получение гражданства Украины, однако отказался от такого предложения, объяснив это тем, что в предстоящем году получит паспорт гражданина США. 

При этом писатель выразил уверенность в том, что когда-нибудь вернётся в Россию. 

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