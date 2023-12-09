Минкульт Украины пробует запретить популярный российский сериал «Слово пацана»

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Новый сериал режиссёра Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте» стал популярен не только в России, н и на Украине. Причём настолько, что министерство культуры и информационной политики Незалежной всерьёз обеспокоилось угрозой идеологического воздействия этой очередной киноподелки на неокрепшие умы юных хлопцев.
На официальном сайте ведомства написано буквально следующее: «В последнее время в украинском интернет-пространстве активно распространяется сериал «Слово пацана», распространяющий среди молодёжи насилие и эстетику. Распространение такой телепродукции способствует распространению враждебной пропаганды», — передаёт издание «Обозреватель». Возможно, мы что-то не до конца точно перевели, но следующая фраза начинается с того, что Минкульт Украины просит прекратить распространять(!) такой незаслуженно распространенный (!!) сериал.
Фото: istockphoto/monkeybusinessimages
Оставляем за скобками редкую слаженность, отточенность и красоту речи властителей и знатоков культуры, традиций и языка Украины. «Информационно-психологические операции», как называет ведомство российский сериал, видимо, по душе не только подросткам и молодёжи. Напомним, фильм рассказывает о периоде советской истории 80-х годов, когда активизировались и стали на слуху и на виду молодёжные банды. Может быть кто-то из украинцев ностальгирует?
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Фото: istockphoto/monkeybusinessimages
Оставляем за скобками редкую слаженность, отточенность и красоту речи властителей и знатоков культуры, традиций и языка Украины. «Информационно-психологические операции», как называет ведомство российский сериал, видимо, по душе не только подросткам и молодёжи. Напомним, фильм рассказывает о периоде советской истории 80-х годов, когда активизировались и стали на слуху и на виду молодёжные банды. Может быть кто-то из украинцев ностальгирует?
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Александр Бойцов