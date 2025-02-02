Певец Александр Буйнов вспомнил, как проиграл машину в карты в 80-х

Александр Буйнов (фото: соцсети)
Певец Александр Буйнов вспомнил, как при Льве Лещенко проиграл машину в карты в 1980-х годах. Об этом он сообщил в беседе с «Пятым каналом».
Буйнов рассказал, что он играл в карты вместе с музыкантом, который оказался мошенником, играя «на две руки». Свидетелем этого был Лев Лещенко.
Певец признался, что редко играет в карты, но тем вечером вошёл в азарт. В итоге, артист проиграл целый автомобиль, который стоял порядка пяти тысяч рублей.
Вскоре Буйнову удалось отыграться, после того, как один из знакомых предложил ему играть в блеф. В результате ему удалось отыграть порядка пяти тысяч рублей и даже уйти в плюс на пятьсот рублей.
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Певец признался, что редко играет в карты, но тем вечером вошёл в азарт. В итоге, артист проиграл целый автомобиль, который стоял порядка пяти тысяч рублей.
Вскоре Буйнову удалось отыграться, после того, как один из знакомых предложил ему играть в блеф. В результате ему удалось отыграть порядка пяти тысяч рублей и даже уйти в плюс на пятьсот рублей.
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*признан Минюстом РФ иноагентом
Анастасия Чинкова