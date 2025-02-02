Певец Александр Буйнов вспомнил, как проиграл машину в карты в 80-х

2 февраля певице и композитору Юлии Михальчик исполнилось 40 лет. Бронзовая финалистка третьей «Фабрики звезд» привлекла публику своей внутренней и внешней красотой. После окончания проекта какое-то время Михальчик была на слуху, но спустя некоторое время ее имя пропало из инфополя.