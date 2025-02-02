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Главная / Новости / Шоу-бизнес/ Скандальные слухи о романе с Воробей и шокирующие признания из бани с Галкиным*: как сейчас живет Сергей Дроботенко

Скандальные слухи о романе с Воробей и шокирующие признания из бани с Галкиным*: как сейчас живет Сергей Дроботенко

Сергей Дроботенко (Фото: соцсети)

Сергей Дроботенко (Фото: соцсети)

Сергей Дроботенко — талантливый артист комедийного жанра, известный также как писатель-сатирик. Артист достиг своего наибольшего успеха во время работы в программе «Аншлаг», но сейчас сатирик всё меньше появляется на публике.
О личной жизни и творчестве артиста читайте в материале «Радио 1».

Сатирик по призванию




Сергей Дроботенко появился на свет 14 сентября 1969 года в городе Днепропетровске, который тогда входил в состав Украинской ССР. Отец мальчика был доцентом и преподавал в Омском институте инженеров железнодорожного транспорта, а мама служила инженером-технологом в трамвайном управлении. В возрасте трёх лет будущий юморист вместе с родителями перебрался в город Омск. В юном возрасте Сергей испытывал сильную тягу к искусству, посещал занятия по вокалу и мечтал стать профессиональным танцором. Однако его родители были категорически против такого выбора.

После окончания школы Сергей стал студентом Омского института инженеров железнодорожного транспорта, выбрав специальность «Автоматика и телемеханика». В 1988 году студента Дроботенко призвали в армию, где служил в танковых войсках в городе Бикин и занимал должность механика-водителя. Вернувшись из армии, Сергей начал играть в КВН с командой ОмИИТа, писал искрометные шутки и сам выступал на сцене.

В 1990 году Сергей Дроботенко получил диплом и начал работать преподавателем в местном железнодорожном лицее. Но его сердце тянуло к другому. В 1993 году он начал работать диджеем на радиостанции «Европа Плюс» в Омске и быстро стал известным в городе.

В то же время Дроботенко стал инициатором создания театра миниатюр «БИС», где он выступал вместе с другими участниками КВН. Коллектив очень быстро стал популярным в Сибири, и уже в 1996 году Дроботенко дал свой первый сольный концерт. Его выступления с юмористическими номерами пользовались огромным успехом, что означало необходимость дальнейшего развития и переезда в Москву, где, как известно, зажигаются звёзды.

«Аншлаг» и телевидение


Сергей Дроботенко (Фото: соцсети)

В 1998 году Сергей Дроботенко перебрался из Омска в Москву и впервые выступил на сцене Государственного центрального концертного зала «Россия» в рамках программы «Ах, анекдот, анекдот». Впоследствии он начал писать сценарии и стал одним из авторов этой передачи на телеканале «ТВ Центр». Кроме того, Дроботенко отправил записи своих выступлений Регине Дубовицкой и Евгению Петросяну. Спустя полгода на Первом канале состоялся выпуск «Смехопанорамы», в котором был показан отрывок выступления Дроботенко.

Первую популярность Сергею принёс Международный конкурс артистов, работающих в жанре сатиры и юмора «Кубок Юмора 1999», который состоялся в Москве и был организован Евгением Петросяном. Дроботенко выступал на одной сцене с еще мало известными артистами, как Юрий Гальцев, Максим Галкин*, «Новые русские бабки» и другие будущие звёзды юмора. Дроботенко занял третье место, уступив победу Андрею Данилко и Максиму Галкину*. После конкурса перспективного юмориста взяли работать в «Аншлаг».

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Личная жизнь


Сергей Дроботенко и Елена Воробей (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Сейчас артисту 55 лет. Сергей по-прежнему предпочитает не делиться подробностями своей личной жизни. О комике известно лишь то, что он всё ещё не женат, не имеет детей и не состоит в романтических отношениях.

«Семейное положение: пока холост, поэтому в семейной жизни пока счастлив», — шутит про свою личную жизнь Дроботенко.

Долгое время ходили слухи о романе сатирика с Еленой Воробей. Артисты проводили много времени вместе и даже отправлялись в совместные путешествия. Воробей рассказывала журналистам, что ей нравится проводить время с ним в театре, посещать киносеансы или музеи, а также обедать и ужинать вместе. Но связывают их исключительно дружеские отношения.

«Сережа Дроботенко за мной как за девушкой, за женщиной вот так явно не ухаживал. Может быть, я и сдалась бы. Я не знаю. Просто не было таких серьезных подкатов. Вот так все рядышком, и никогда не знаешь, когда эта ниточка где-то найдется», — делилась юмористка.

Несколько лет назад общественность была заинтригована историей, рассказанной Михаилом Задорновым. Он упомянул, что видел Сергея Дроботенко и Максима Галкина* в бане, где они вместе принимали джакузи с пеной. Тишина в личной жизни юмориста, способствовала распространению слухов о его нетрадиционной ориентации.

«В Казахстане мы все вместе пошли в баню. Это был банный комплекс, там была большая джакузи. Мы в нее сели, и он тоже сел с нами. Мы все вместе сидели в джакузи… И ничего там не было. Прошло много лет. Естественно мы ездили вместе с ним, мы были малоизвестные артисты, безусловно был элемент экономии, на гастролях в Латвии нас с Дроботенко поселили в один номер. Мы не выбирали жить в одном номере… Михаил Николаевич — человек особый, и те, кто его знал, знали также, что ради красного словца, ради успеха сиюсекундного отца бы он, может, и пожалел, но нас-то чего жалеть? Сережа был вообще в шоке, он долго с ним не общался. Ну и потом Михаил Николаевич попросил извинения, был такой момент примирения», — рассказывал о случившимся Максим Галкин*.

Куда пропал Дроботенко


В последнее время интерес к творчеству Дроботенко снизился. Он почти пропал из поля зрения как на экранах, так и на сцене. Однако в настоящее время все комики испытывают трудности. Сергей не теряет оптимизма, он планирует организовать гастрольный тур и снова порадовать публику своим искусством. Помимо этого, артист в прошлом году участвовал в «Юморине» в Сочи и в съёмках «Парада юмора» вместе с другими участниками. Следовательно, причин для волнения нет — у Дроботенко достаточно ресурсов не только для того, чтобы жить в Москве, но и для того, чтобы путешествовать, заниматься спортом и другими видами досуга.

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* Признан иногентом в РФ
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Он уже выбирал кольцо: беременная дочь олигарха бросила SHAMAN'а. Связана ли с этим Мизулина?
02 февраля 2025, 14:01

SHAMAN (фото: соцсети)

В любовной драме певца SHAMAN (настоящее время – Ярослав Дронов), кажется, поставлена точка. Артисту больше не нужно разрываться между дочерью олигарха Мишель Кениной и главой «Лиги безопасного интернета» Екатериной Мизулиной.
Ходили слухи, что Дронов собирался жениться на 31-летней дочери основателя одной из крупнейших строительных компаний «Самолёт». Он уже размышлял, как будет разрываться между Россией и ОАЭ, где проживает Мишель, и как распорядится связями влиятельного зятя. Однако девушка по неизвестным причинам дала певцу от ворот поворот.

Как пишет Telegram-канал «Антиглянец», Кенина действительно решила разорвать все связи с певцом, который уже выбирал помолвочное кольцо.

Не исключено, что такое решение девушка приняла из-за тесной дружбы SHAMAN с 40-летней Екатериной Мизулиной. Они всё чаще стали замечать вместе с столичных ресторанах, на улице и даже в продуктовом магазине. Впрочем, многие убеждены, что это может быть пиар-стратегией, поскольку отношения Ярослава и Екатерины не выглядят искренними и нежными.

Однако пока остается открытым вопрос о том, действительно ли Мишель Кенина беременна от Дронова. Об этом впервые заговорили в октябре 2024 года. Поклонники даже подозревали, что именно это стало поводом для развода SHAMAN с супругой Еленой Мартыновой.

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Лера Кудрявцева сделала громкое заявление об изнасиловании на шоу
02 февраля 2025, 13:25

Лера Кудрявцева (фото: соцсети)

Накануне стартовал пятый сезон шоу «Суперстар!». Бороться за победу в нём будут 10 артистов, пик популярности которых пришёлся на 1980-1990-е и нулевые годы.
В их числе Сергей Челобанов, который получил известность по дуэтному исполнению хита «Незваный гость» с Аллой Пугачёвой в 1992 году. С этого момента началась его слава и бурный роман с певицей.

«Вот я тоже затрудняюсь дать определение. Дружили, скажем так. Влюбленная дружба», – высказался певец об отношениях с Примадонной.
Однако популярность не пошла на пользу Челобанову. Он начал злоупотреблять алкоголем и запрещёнными веществами, после чего его звезда закатилась. К тому же, Примадонна тогда переключилась на Филиппа Киркорова.

Однако талант никуда не исчез, в чём зрители и жюри убедились во время его выступления. Он снова исполнил песню «Незваный гость», но уже без Примадонны. Исполнитель получил наивысшие оценки, а Лера Кудрявцева не могла сдержать эмоций.

«Я обожаю эту песню! Я её обожала и тогда, когда Сергей Васильевич пел её с Пугачёвой. И сейчас, в новой аранжировке. Меня Сергей Васильевич сейчас изнасиловал песней. У нас на эстраде очень мало мужчин с такой мужской харизмой, с сексуальной. Я ещё обожаю такое вальяжное, рокерское поведение. Сегодня для меня это лучшая песня и лучшее исполнение. Сергей Васильевич, у вас, наверное, это в крови и в вашей природе – животное. Это такой кайф! Я визжу от восторга!», – заявила телеведущая.
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#музыка
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«Никогда не было такого красивого пупка»: Екатерина Шкуро решилась на пластику у Хайдарова
Звезда Comedy Club Екатерина Шкуро рассказала о своей пластической операции
02 февраля 2025, 13:02

Екатерина Шкуро (Фото: соцсети)

24-летняя актриса Екатерина Шкуро после вторых родов обратилась к скандально известному хирургу Тимуру Хайдарову. Она решила сделать комплексную пластику.
В комплекс вошли абдоминопластика, ушивание диастаза, липосакция и коррекция груди, сообщает издание Voice. Екатерина уверяет, что совсем не боялась операции и очень ждала момента, когда увидит свое преображенное тело.

После операции звезда телеканала ТНТ рассказала, что было готова к более сильным болям и сложному восстановлению после операции. По ее словам, болит только живот, «будто пресс пять часов качала».

«Знайте, рожать больнее!» — обратилась к подписчикам комедийная актриса.

Шкуро говорит, что у нее никогда не было такого красивого пупка и такой тонкой талии. В настоящий момент она восстанавливается в клинике, где ей проводят процедуры по уходу за телом и лицом.

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#актриса
#операции
#пластик
#хирург
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«Молюсь на него»: Регина Тодоренко восхищается отцом своих детей Владом Топаловым
Регина Тодоренко рассказала о качествах Влада Топалова как отца
02 февраля 2025, 12:38

Регина Тодоренко и Влад Топалов (Фото: соцсети)

Бывшая ведущая «Орла и решки» артистка Регина Тодоренко седьмой год замужем за певцом Владом Топаловым, и их отношения можно назвать образцовыми: супруги поддерживают добрые отношения в семье и не позволяют разногласиям перерасти в конфликты.
Женщина считает, что это — заслуга ее мужа, полностью вовлеченного в воспитание детей.

«Я прямо молюсь на него, потому что таких отцов я еще никогда в жизни не видела», — говорит она.

Активная забота супруга дает ей возможность заниматься любимой работой и личностным развитием. Каждый год на дне рождения Влада Регина поднимает тост с благодарностью за то, какой он исключительный отец.

У сыновей звёздной пары, Майкла и Мирослава, непростые характеры, иногда мальчишки задирают друг друга, а родителям приходится их разнимать, но при этом они любят друг друга и всегда приходят на помощь. Бывшая гражданка Украины рада, что в семье ее окружает столько мужчин: она чувствует себя под защитой.

«Обретя такую невероятную семью, где два малыша-парня, и такой красивый мужчина, как Влад, который учит их всему: как нужно вести себя с женщиной, как ухаживать, заботиться, то, конечно, я чувствую себя принцессой», — говорит Регина.

Влад проводит большую часть времени дома с детьми, но совсем не стыдится этого. Они с женой — не сторонники разделения обязанностей родителей.

«У всех моих товарищей модель семьи немножко другая, стандартная: папа работает, мама дома с детьми. А у нас не так. У нас мама порой еще меньше дома находится, чем папа. Я чувствую свою обязанность и желание быть дома, когда Региши нет. У меня с этим нет проблем. Деткам нужны родители», — рассказал бывший участник группы «Smash!!».

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#мама
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«Постоянно шучу, что женюсь только на старой и богатой»: Прохор Шаляпин хочет семью и уже придумал имена своим будущим детям
Прохор Шаляпин хочет семью и уже придумал имена своим детям
02 февраля 2025, 12:20

Прохор Шаляпин (фото: соцсети)

Прохор Шаляпин уже долгое время одинок и даже на отдыхе никто не составляет ему компанию. Но артист не теряет надежды встретить женщину своей мечты и наконец стать отцом.
Певец известен своей любовью к взрослым и обеспеченным женщинам. Несколько лет назад не стало его жены – состоятельно канадской бизнес-леди Татьяны Дэвич. Прохор тяжело переживал утрату, но сумел не впасть в депрессию. Теперь он с уверенностью заявляет, что готов жениться и стать отцом. Однако пока у него на примете нет подходящей девушки.

«Хоть я постоянно и шучу, что женюсь только на старой и богатой, на самом деле я такой эмоциональный человек, что могу влюбиться и в уборщицу. Хотя, безусловно, от невесты, которая сделала бы мою жизнь ещё более сытой, я бы не отказался, но тут уж как получится. Любовь ведь не выбирают, и неизвестно, к кому у меня вспыхнут чувства. У меня нет особых предпочтений: блондинка или брюнетка, высокая или маленькая – тут ведь дело в химии между людьми. Есть просто сексуальное влечение, а есть что-то большее – настоящая любовь, привязанность на психологическом уровне… И когда я встречу маму своих будущих детей, думаю, цвет её волос и глаз будет для меня неважен», – откровенно рассказал 41-летний шоумен.
Шаляпин даже придумал имена своим будущим детям. Он рассказал, что настолько хочет стать отцом, что уже заранее подумал об именах. Так, если родится дочь, то он назвал бы её Елизаветой или Анной, а если сын – Иваном или Фёдором.

Вместе с тем, Прохор опасается возможного развода. Его пугает раздел имущества, который в случае с известными персонами часто сопровождается публичным скандалом. Он призвал запретить показывать по телевидению шоу про разводы, поскольку они отбивают желание заводить семью.

Кроме того, по словам Шаляпина, имеются недоработки в законах. Так, при разводе всё достаётся женщине, а права мужчины при этом абсолютно не защищены. Артист призвал довести до ума законы о расторжении брака, чтобы они стали более справедливыми и равноправно рассматривали мужчин и женщин.

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#семья
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«У меня были мужчины, но дети никогда про них не знали»: Сябитова рассказала, почему скрывает личную жизнь от сына и дочери
Сябитова скрывает личную жизнь от сына и дочери, чтобы не травмировать их
02 февраля 2025, 12:01

Роза Сябитова (фото: соцсети)

Роза Сябитова призналась, что отказалась от брака ради детей. У неё были отношения с мужчинами, но она хотела уберечь сына и дочь от травм, связанных со сменами отчимов.
На протяжении многих лет телеведущая помогает найти вторую половинку людям, обратившимся за помощью в программу «Давай поженимся». Теперь сваха всё чаще стала появляться на женских подкастах, где отвечает на вопросы о романтических отношениях.

Сябитова была замужем два раза. Первый её супруг умер в 1990-х от инфаркта, а второй пришёл на «Давай поженимся» в качестве участника. Там они познакомились и вскоре поженились, однако брак продлился всего три года. Несмотря на это, телеведущая никогда не страдала от недостатка внимания от мужчин. Она утверждает, что после двух браков не решалась заключать новый, чтобы не травмировать детей.

«Я прожила интересную жизнь со своими детьми. Да, я пожертвовала личной жизнью. Да, я не выходила замуж, и делала это сознательно, нисколько об этом не пожалела и не жалею. У меня были мужчины, но дети никогда про них не знали, чтобы не нарушать их психику», – рассказала 62-летняя Сябитова в интервью на YouTube-канале Евы Снежинской.
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#шоу-бизнес
#семья
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«Хотят испортить лицо»: Кате Гордон угрожают из-за Седоковой
Звёздный юрист Катя Гордон показала переписку с угрозами из-за Седоковой
02 февраля 2025, 11:50

Екатерина (Катя) Гордон (Фото: соцсети)

Катя Гордон рассказала, что ей угрожают и вымогают крупную сумму. Активно участвующую в юридических спорах знаменитостей сообщили, что ей хотят испортить лицо, при этом предлагают продать информацию, кто именно собирается это сделать.
«Есть видео, как некие товарищи планируют немного укротить ваше рвение, цена три тысячи долларов, хотите берите, хотите не берите», — пишут Кате с анонимного аккаунта.

Скриншот переписки она опубликовала в своём телеграм-канале. Когда юрист попросила в качестве доказательства прислать фрагмент, то в ответ последовали новые угрозы.

Гордон известна язвительными высказываниями в адрес представителей шоу-бизнеса, против которых ведет дела. В настоящий момент она задействована в процессе, связанном со смертью Яниса Тиммы, являясь адвокатом семьи погибшего спортсмена. Гордон хочет привлечь к ответственности Анну Седокову.

Катя Гордон ополчилась на певицу сразу после смерти Тиммы.

«Человек погиб… А все, что она выжала из себя, — „я в таком аду жила год“. Твою ж мать! То есть он-то ответить не может больше. А уже предпринимаются попытки посмертно облить его говном и намекнуть, какой он был плохой. Хорошо, что есть люди, которые говорят, что он был зожником и очень светлым, добрым человеком, который просто вляпался. И не только он один», — эмоционально высказалась Гордон.

У звездного юриста старые счёты с Седоковой, она обвиняет певицу в том, что та увела у нее Сергея Жорина.

«Я была еще замужем, но Анечка при этом совершенно спокойно расставляла скляночки на полочки, где еще стояли мои кремы», — вспоминает Катя.

Вероятно, на её взгляд, настал очень подходящий момент, чтобы посчитаться за прошлые обиды. Вот только у неизвестных «доброжелателей», которые пишут Кате, может быть своё мнение на этот счёт.

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#певица
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Певица Виктория Дайнеко призвала ввести закон о запрете домашнего насилия
02 февраля 2025, 11:43

Виктория Дайнеко (фото: соцсети)

Певица Виктория Дайнеко призвала на законодательном уровне запретить любое домашнее насилие. Об этом она написала в своём Telegram-канале.
Дайнеко оставила комментарий под постом астролога Нелли Космос, которая высказалась о законопроекте Госдумы о запрете рекламы тарологов, наносящей «вред нравственным устоям». Вместо рассмотрения таких инициатив астролог призвала депутатов принять закон о криминализации домашнего насилия. Однако она усомнилась в том, что это может случиться в ближайшие 20 лет, поскольку большинство представителей органов власти – мужчины.

Дайнеко в ответ на этот пост уточнила, что жертвами абьюза нередко становятся и мужчины. При этом, из-за отсутствия мер пресечения люди годами страдают от насилия, а затем попадают в тюрьму из-за самозащиты.

«Понятно, что мужчины сильнее женщин и поэтому они больше страдают, но ведь и мужчинам иногда тоже достается… Не должно быть никакого домашнего насилия вообще!», – написала певица.
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#семья
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«У некоторых на пожрать денег нет»: Медийные персоны осудили Брухунову
Ирина Безрукова осудила жену Петросяна Брухунову за лицемерие и снобизм
02 февраля 2025, 10:47

Татьяна Брухунова (Фото: соцсети)

Недавние высказывания супруги Евгения Петросяна Татьяны Брухуновой о том, что лучше выбирать обычные аксессуары, чем поддельные бренды, вызвали массу критики.
Актриса Ирина Безрукова в программе «Ты не поверишь» на НТВ осудила Брухунову за высокомерие, отдающее снобизмом.

«Хорошо, если ты можешь позволить себе „Бентли“. Но есть люди, которые никогда не будут иметь автомобиль. Не надо кичиться перед ними. Это не интеллигентно», — сказала артистка.

Безрукова напомнила молодой (относительно мужа) супруге юмориста, с чего она начинала. Актриса подчеркнула, что та «не родлась на Рублёвке и не была женой олигарха», чтобы теперь пыжиться и важничать перед теми, кого она явно считает ниже себя.

Телеведущая Роза Сябитова также не согласна с Брухуновой, поскольку знает немало успешных обеспеченных людей, для которых бренды не имеют никакого значения, одеваться они предпочитают просто и удобно. Сама «модница», судя по фото, далеко нне всегда являлась (и является) иконой стиля.

Резко высказалась в адрес Брухуновой и звёздный юрист Катя Гордон, назвав ее «госпожой Брехуновой».

«Ну извини, госпожа Брехунова, практически у всей страны нет этих самых двух миллионов на сумочку. Более того, у некоторых на пожрать денег нет в эти непростые времена. Так вот, ты сумочками нас не попрекай!» — возмущалась Гордон.

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