Скандальные слухи о романе с Воробей и шокирующие признания из бани с Галкиным*: как сейчас живет Сергей Дроботенко

Сергей Дроботенко (Фото: соцсети)
Сергей Дроботенко — талантливый артист комедийного жанра, известный также как писатель-сатирик. Артист достиг своего наибольшего успеха во время работы в программе «Аншлаг», но сейчас сатирик всё меньше появляется на публике.
О личной жизни и творчестве артиста читайте в материале «Радио 1».
Сергей Дроботенко появился на свет 14 сентября 1969 года в городе Днепропетровске, который тогда входил в состав Украинской ССР. Отец мальчика был доцентом и преподавал в Омском институте инженеров железнодорожного транспорта, а мама служила инженером-технологом в трамвайном управлении. В возрасте трёх лет будущий юморист вместе с родителями перебрался в город Омск. В юном возрасте Сергей испытывал сильную тягу к искусству, посещал занятия по вокалу и мечтал стать профессиональным танцором. Однако его родители были категорически против такого выбора.
После окончания школы Сергей стал студентом Омского института инженеров железнодорожного транспорта, выбрав специальность «Автоматика и телемеханика». В 1988 году студента Дроботенко призвали в армию, где служил в танковых войсках в городе Бикин и занимал должность механика-водителя. Вернувшись из армии, Сергей начал играть в КВН с командой ОмИИТа, писал искрометные шутки и сам выступал на сцене.
В 1990 году Сергей Дроботенко получил диплом и начал работать преподавателем в местном железнодорожном лицее. Но его сердце тянуло к другому. В 1993 году он начал работать диджеем на радиостанции «Европа Плюс» в Омске и быстро стал известным в городе.
В то же время Дроботенко стал инициатором создания театра миниатюр «БИС», где он выступал вместе с другими участниками КВН. Коллектив очень быстро стал популярным в Сибири, и уже в 1996 году Дроботенко дал свой первый сольный концерт. Его выступления с юмористическими номерами пользовались огромным успехом, что означало необходимость дальнейшего развития и переезда в Москву, где, как известно, зажигаются звёзды.
Сергей Дроботенко (Фото: соцсети)
В 1998 году Сергей Дроботенко перебрался из Омска в Москву и впервые выступил на сцене Государственного центрального концертного зала «Россия» в рамках программы «Ах, анекдот, анекдот». Впоследствии он начал писать сценарии и стал одним из авторов этой передачи на телеканале «ТВ Центр». Кроме того, Дроботенко отправил записи своих выступлений Регине Дубовицкой и Евгению Петросяну. Спустя полгода на Первом канале состоялся выпуск «Смехопанорамы», в котором был показан отрывок выступления Дроботенко.
Первую популярность Сергею принёс Международный конкурс артистов, работающих в жанре сатиры и юмора «Кубок Юмора 1999», который состоялся в Москве и был организован Евгением Петросяном. Дроботенко выступал на одной сцене с еще мало известными артистами, как Юрий Гальцев, Максим Галкин*, «Новые русские бабки» и другие будущие звёзды юмора. Дроботенко занял третье место, уступив победу Андрею Данилко и Максиму Галкину*. После конкурса перспективного юмориста взяли работать в «Аншлаг».
Сергей Дроботенко и Елена Воробей (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Сейчас артисту 55 лет. Сергей по-прежнему предпочитает не делиться подробностями своей личной жизни. О комике известно лишь то, что он всё ещё не женат, не имеет детей и не состоит в романтических отношениях.
Долгое время ходили слухи о романе сатирика с Еленой Воробей. Артисты проводили много времени вместе и даже отправлялись в совместные путешествия. Воробей рассказывала журналистам, что ей нравится проводить время с ним в театре, посещать киносеансы или музеи, а также обедать и ужинать вместе. Но связывают их исключительно дружеские отношения.
Несколько лет назад общественность была заинтригована историей, рассказанной Михаилом Задорновым. Он упомянул, что видел Сергея Дроботенко и Максима Галкина* в бане, где они вместе принимали джакузи с пеной. Тишина в личной жизни юмориста, способствовала распространению слухов о его нетрадиционной ориентации.
В последнее время интерес к творчеству Дроботенко снизился. Он почти пропал из поля зрения как на экранах, так и на сцене. Однако в настоящее время все комики испытывают трудности. Сергей не теряет оптимизма, он планирует организовать гастрольный тур и снова порадовать публику своим искусством. Помимо этого, артист в прошлом году участвовал в «Юморине» в Сочи и в съёмках «Парада юмора» вместе с другими участниками. Следовательно, причин для волнения нет — у Дроботенко достаточно ресурсов не только для того, чтобы жить в Москве, но и для того, чтобы путешествовать, заниматься спортом и другими видами досуга.
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Сатирик по призванию
Сергей Дроботенко появился на свет 14 сентября 1969 года в городе Днепропетровске, который тогда входил в состав Украинской ССР. Отец мальчика был доцентом и преподавал в Омском институте инженеров железнодорожного транспорта, а мама служила инженером-технологом в трамвайном управлении. В возрасте трёх лет будущий юморист вместе с родителями перебрался в город Омск. В юном возрасте Сергей испытывал сильную тягу к искусству, посещал занятия по вокалу и мечтал стать профессиональным танцором. Однако его родители были категорически против такого выбора.
После окончания школы Сергей стал студентом Омского института инженеров железнодорожного транспорта, выбрав специальность «Автоматика и телемеханика». В 1988 году студента Дроботенко призвали в армию, где служил в танковых войсках в городе Бикин и занимал должность механика-водителя. Вернувшись из армии, Сергей начал играть в КВН с командой ОмИИТа, писал искрометные шутки и сам выступал на сцене.
В 1990 году Сергей Дроботенко получил диплом и начал работать преподавателем в местном железнодорожном лицее. Но его сердце тянуло к другому. В 1993 году он начал работать диджеем на радиостанции «Европа Плюс» в Омске и быстро стал известным в городе.
В то же время Дроботенко стал инициатором создания театра миниатюр «БИС», где он выступал вместе с другими участниками КВН. Коллектив очень быстро стал популярным в Сибири, и уже в 1996 году Дроботенко дал свой первый сольный концерт. Его выступления с юмористическими номерами пользовались огромным успехом, что означало необходимость дальнейшего развития и переезда в Москву, где, как известно, зажигаются звёзды.
«Аншлаг» и телевидение
Сергей Дроботенко (Фото: соцсети)
В 1998 году Сергей Дроботенко перебрался из Омска в Москву и впервые выступил на сцене Государственного центрального концертного зала «Россия» в рамках программы «Ах, анекдот, анекдот». Впоследствии он начал писать сценарии и стал одним из авторов этой передачи на телеканале «ТВ Центр». Кроме того, Дроботенко отправил записи своих выступлений Регине Дубовицкой и Евгению Петросяну. Спустя полгода на Первом канале состоялся выпуск «Смехопанорамы», в котором был показан отрывок выступления Дроботенко.
Первую популярность Сергею принёс Международный конкурс артистов, работающих в жанре сатиры и юмора «Кубок Юмора 1999», который состоялся в Москве и был организован Евгением Петросяном. Дроботенко выступал на одной сцене с еще мало известными артистами, как Юрий Гальцев, Максим Галкин*, «Новые русские бабки» и другие будущие звёзды юмора. Дроботенко занял третье место, уступив победу Андрею Данилко и Максиму Галкину*. После конкурса перспективного юмориста взяли работать в «Аншлаг».
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Личная жизнь
Сергей Дроботенко и Елена Воробей (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Сейчас артисту 55 лет. Сергей по-прежнему предпочитает не делиться подробностями своей личной жизни. О комике известно лишь то, что он всё ещё не женат, не имеет детей и не состоит в романтических отношениях.
«Семейное положение: пока холост, поэтому в семейной жизни пока счастлив», — шутит про свою личную жизнь Дроботенко.
Долгое время ходили слухи о романе сатирика с Еленой Воробей. Артисты проводили много времени вместе и даже отправлялись в совместные путешествия. Воробей рассказывала журналистам, что ей нравится проводить время с ним в театре, посещать киносеансы или музеи, а также обедать и ужинать вместе. Но связывают их исключительно дружеские отношения.
«Сережа Дроботенко за мной как за девушкой, за женщиной вот так явно не ухаживал. Может быть, я и сдалась бы. Я не знаю. Просто не было таких серьезных подкатов. Вот так все рядышком, и никогда не знаешь, когда эта ниточка где-то найдется», — делилась юмористка.
Несколько лет назад общественность была заинтригована историей, рассказанной Михаилом Задорновым. Он упомянул, что видел Сергея Дроботенко и Максима Галкина* в бане, где они вместе принимали джакузи с пеной. Тишина в личной жизни юмориста, способствовала распространению слухов о его нетрадиционной ориентации.
«В Казахстане мы все вместе пошли в баню. Это был банный комплекс, там была большая джакузи. Мы в нее сели, и он тоже сел с нами. Мы все вместе сидели в джакузи… И ничего там не было. Прошло много лет. Естественно мы ездили вместе с ним, мы были малоизвестные артисты, безусловно был элемент экономии, на гастролях в Латвии нас с Дроботенко поселили в один номер. Мы не выбирали жить в одном номере… Михаил Николаевич — человек особый, и те, кто его знал, знали также, что ради красного словца, ради успеха сиюсекундного отца бы он, может, и пожалел, но нас-то чего жалеть? Сережа был вообще в шоке, он долго с ним не общался. Ну и потом Михаил Николаевич попросил извинения, был такой момент примирения», — рассказывал о случившимся Максим Галкин*.
Куда пропал Дроботенко
В последнее время интерес к творчеству Дроботенко снизился. Он почти пропал из поля зрения как на экранах, так и на сцене. Однако в настоящее время все комики испытывают трудности. Сергей не теряет оптимизма, он планирует организовать гастрольный тур и снова порадовать публику своим искусством. Помимо этого, артист в прошлом году участвовал в «Юморине» в Сочи и в съёмках «Парада юмора» вместе с другими участниками. Следовательно, причин для волнения нет — у Дроботенко достаточно ресурсов не только для того, чтобы жить в Москве, но и для того, чтобы путешествовать, заниматься спортом и другими видами досуга.
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* Признан иногентом в РФ
Елена Генералова