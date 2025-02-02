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Он уже выбирал кольцо: беременная дочь олигарха бросила SHAMAN'а. Связана ли с этим Мизулина?

SHAMAN (фото: соцсети)

SHAMAN (фото: соцсети)

В любовной драме певца SHAMAN (настоящее время – Ярослав Дронов), кажется, поставлена точка. Артисту больше не нужно разрываться между дочерью олигарха Мишель Кениной и главой «Лиги безопасного интернета» Екатериной Мизулиной.
Ходили слухи, что Дронов собирался жениться на 31-летней дочери основателя одной из крупнейших строительных компаний «Самолёт». Он уже размышлял, как будет разрываться между Россией и ОАЭ, где проживает Мишель, и как распорядится связями влиятельного зятя. Однако девушка по неизвестным причинам дала певцу от ворот поворот.

Как пишет Telegram-канал «Антиглянец», Кенина действительно решила разорвать все связи с певцом, который уже выбирал помолвочное кольцо.



Не исключено, что такое решение девушка приняла из-за тесной дружбы SHAMAN с 40-летней Екатериной Мизулиной. Они всё чаще стали замечать вместе с столичных ресторанах, на улице и даже в продуктовом магазине. Впрочем, многие убеждены, что это может быть пиар-стратегией, поскольку отношения Ярослава и Екатерины не выглядят искренними и нежными.

Однако пока остается открытым вопрос о том, действительно ли Мишель Кенина беременна от Дронова. Об этом впервые заговорили в октябре 2024 года. Поклонники даже подозревали, что именно это стало поводом для развода SHAMAN с супругой Еленой Мартыновой.

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