СВО предотвратила начало третьей мировой войны, заявил Володин

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
Спецоперация на Украине предотвратила начало третьей мировой войны. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе первого пленарного заседания весенней сессии.
По его словам, начало третьей мировой войны привело бы к мировой катастрофе. Но российские военные смогли встать на защиту всего мира.
Володин подчеркнул, что такого исхода событий удалось избежать, поскольку российские Вооружённые силы ведут борьбу с нацизмом, защищают мир и спокойствие не только россиян, но и граждан друг государств, в том числе и европейских.
В ходе первого пленарного заседания весенней сессии Госдумы Володин сообщил, что первостепенным вопросом в настоящее время является поддержка участников спецоперации.
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Володин подчеркнул, что такого исхода событий удалось избежать, поскольку российские Вооружённые силы ведут борьбу с нацизмом, защищают мир и спокойствие не только россиян, но и граждан друг государств, в том числе и европейских.
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Анастасия Чинкова