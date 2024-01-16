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СВО предотвратила начало третьей мировой войны, заявил Володин

16 января 2024, 15:10
Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Спецоперация на Украине предотвратила начало третьей мировой войны. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе первого пленарного заседания весенней сессии.
По его словам, начало третьей мировой войны привело бы к мировой катастрофе. Но российские военные смогли встать на защиту всего мира.

Володин подчеркнул, что такого исхода событий удалось избежать, поскольку российские Вооружённые силы ведут борьбу с нацизмом, защищают мир и спокойствие не только россиян, но и граждан друг государств, в том числе и европейских.


В ходе первого пленарного заседания весенней сессии Госдумы Володин сообщил, что первостепенным вопросом в настоящее время является поддержка участников спецоперации.

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#вс рф
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Украинских военных намерены лечить наркотиками в госпиталях
Economist: Украинских военных планируют лечить наркотиками-психоделиками
16 января 2024, 14:36

Фото: iStock/Drazen Zigic

В государственном реабилитационном центре Украины военных планируют лечить с примением наркотиков-психоделиков, об этом сообщает Economist.
«Ксения Возницына, директор «Лесной поляны», правительственного реабилитационного центра для военных, считает, что пилотный проект с использованием МДМА и псилоцибина может получить добро в течение шести месяцев», — сообщили в издании.

При этом, отмечается, что не все на Украине разделяют подобную позицию. Например, военный психолог Игорь Холодило заявил, что наркотики сделают украинских бойцов наиболее эффективными на полях спецоперации, поскольку они перестанут ощущать страх.

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#наркотики
#психолог
#всу
#сво
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Советник Шойгу сообщил об уничтожении первоначальных ВСУ ещё в 2022 году
Советник МО Ильницкий: первоначальные ВСУ были уничтожены ещё в мае 2022 года
16 января 2024, 14:34

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Украинская армия в первоначальном виде, в котором она вступила в конфликт с Россией, была уничтожена уже к маю 2022 года. Об этом сообщил советник министра обороны России Андрей Ильницкий в ходе интервью журналу «Международная жизнь».
По его словам, на данный момент уже не существует тех украинских Вооружённых сил, которые были тогда. Причём сейчас они отличаются от первоначальных и количественно, и качественно.

Также Ильницкий подчеркнул, что после этапа уничтожения первоначальной армии пошёл следующий этап, который характеризуется поставками вооружений ВСУ от западных союзников. Однако и эта армия на данный момент уничтожена, заявил советник Шойгу.

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#вс рф
#минобороны рф
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Раскрыта цель украинских беспилотников в Воронежской области
Mash: Целью ночных атак ВСУ по Воронежской области был военный аэродром Шилово
16 января 2024, 14:08

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Минувшей ночью украинские беспилотники совершили попытку атаки на по военному аэродрому Шилово в Воронежской области. Об этом пишет Mash.
«Целью ночной атаки дронов на Воронеж был военный аэродром Шилово», — говорится в сообщении издания.

При этом уточняется, что все восемь вражеских беспилотников направлялись именно в сторону аэродрома. Пять из них удалось сбить системой ПВО, еще три были подавлены силами РЭБ.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в результате атаки беспилотников на Воронеж повреждения получили 35 квартир. Глава региона также сообщил, что для жителей пострадавших квартир организовали пункт временного размещения в местной школе, однако, за помощью туда пока никто не обратился. Горожане остались в гостях у родственников.

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#минобороны
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Госпогранслужба Украины: Уклонисты пытаются бежать из страны в белых маскхалатах
16 января 2024, 12:37

Фото: iStock/reflection_art

Бегущие от мобилизации украинцы пытаются пересечь границу в белых маскировочных костюмах, об этом пишет «Голос» со ссылкой на Госпогранслужбу Украины.
«Уклонисты стали использовать зимние маскировочные костюмы при попытке нелегально пересечь границу», — прокомментировали ситуацию в украинском ведомстве.

Ранее украинские пограничники задержали двух уклонистов, которые пытались пересечь границу с Молдавией в Одесской области. На них были надеты белые маскировочные костюмы.

Напомним, Минобороны РФ опубликовало видеоролик со сдачей в плен украинских солдат. Один из них после заявил, что если вернётся домой по программе обмена пленными, то его тотчас отправят назад, воевать. Поэтому, лучше уж сесть в тюрьму, заключил он.

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#граница
#украина
#всу
#мобилизация
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Военкор рассказал о попытке проникновения роты ВС Украины во время атаки на Белгород
Сладков: рота ВСУ пыталась проникнуть в Белгород 30 декабря
16 января 2024, 12:35

Фото: istock / vadimrysev

Во время атаки Вооруженных сил Украины на Белгород 30 декабря 2023 года рота ВСУ попыталась проникнуть на территорию Российской Федерации.

Об этом сообщает военный корреспондент Александр Сладков в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Как утверждает военкор, рота солдат пыталась попасть в Белгородскую область с помощью машин повышенной проходимости и бронетехники. При себе бойцы имели пулеметы. Российские силовики сумели предотвратить угрозу.

«Тут и пограничники, и спецназ, и ФСБ, и Минобороны, и тероборона, и Росгвардия, и МВД — единый кулак, плюс усилия губернатора, они дают четкий эффект», — рассказал Сладков.

Ранее Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков навестил детей, которые пострадали при обстреле Белгорода 30 декабря. Подробно ознакомиться с этим можно в нашем материале.

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На Украине хотят отказаться от демобилизации после трёх лет службы
Власти Украины могут убрать норму о демобилизации после 36 месяцев службы
16 января 2024, 11:57

Фото: iStock/Oleksander Bontei

Украинские власти могут убрать из нового законопроекта о мобилизации норму об увольнении граждан по истечении 36 месяцев службы. Об этом в своём Telegram-канале сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.
По его словам, отменой данной меры украинские политики попытаются снизить потребность ВСУ в новых мобилизованных гражданах. При этом он сам считает, что такое решение недопустимо.

Гончаренко* заявил, что люди не являются рабами, поэтому им должен предоставляться конечный срок службы. А попытка введением таких мер снизить потребность в проведении новой мобилизации является ошибочной, поскольку властям не удастся «всех переиграть».

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*внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
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#мобилизация
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#спецоперация
#политика
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Боец «Азова»* приговорен к пожизненному заключению за расстрел машины с семьей
16 января 2024, 11:18

Фото: iStock/AMilkin

Суд ДНР приговорил к пожизненному заключению бойца «Азова»*, который расстрелял автомобиль с семьей из Мариуполя.
Верховный суд Донецкой народной республики вынес пожизненный приговор 25-летнему старшему пулеметчику отдельного отряда специального назначения «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) Национальной гвардии Украины Сергея Михайленко.

Мужчина расстрелял автомобиль с семьей из Мариуполя, пишет «Лента.ру», ссылаясь на Генпрокуратуру России.
Михайленко будет отбывать наказание в колонии особого режима.

19 марта 2022 года подсудимый в Мариуполе нашёл гражданский автомобиль. А потом вместе со старшим боевой позиции открыл стрельбу из автоматов.

В результате обстрела двое мужчин, женщина и 3-летний мальчик погибли на месте. Еще двое детей и бабушка смогли спастись.

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*запрещенная в России террористическая организация
**признана экстремисткой на территории РФ
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#новости
#сво
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Минобороны опубликовало кадры сдачи в плен ВСУ на Запорожском направлении
16 января 2024, 09:35

Солдаты Вооружённых сил Украины сдались в плен российской армии на Запорожском направлении, кадры публикует Министерство обороны РФ.
«Мясо, отправляют на убой. Всё знают, что поля все заминированы. Выхода ноль», — прокомментировал ситуацию украинский военнопленный Олег Машталин.

Он также заявил, что если вернётся на Украину в рамках обмена пленными, то его тут же отправят назад, на линию боевого соприкосновения.

«Лучше сесть в тюрьму», — заключил Машталин.

По информации оборонного ведомства, кадры взятия в плен украинских военных были сняты на Запорожском направлении.

Ранее депутат Верховной рады Украины Михаил Цымбалюк заявил, что из числа нынешних парламентариев можно мобилизовать около сотни.

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#всу
#плен
#запорожская область
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Илон Маск выразил надежду на организацию мирного саммита по Украине
16 января 2024, 09:11

Фото: iStock/olegda88

Создатель Tesla Илон Маск выразил надежду на организацию мирного саммита по Украине, об этом он написал на своей странице в социальной сети X.
Ранее президент Швейцарии Виола Амхерд заявила, что украинский лидер Владимир Зеленский попросил её организовать мирный саммит "высокого уровня».

«Надеюсь, что это произойдет», — отметил на заявление Ахмерд Маск.

Он также подчеркнул, что с гибелью людей в окопах пора заканчивать.

Напомним, дипломатический источник агентства «РИА Новости» в Турции выразил мнение, что западные лидеры пока не готовы пойти на мирные переговоры по Украине. При этом, он отметил, ​что Анкара, как ​и прежде, готова выступить посредником в урегулировании российско-украинского конфликта.

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