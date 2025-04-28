Певец Дмитрий Колдун рассказал о своих заработках

Дмитрий Колдун (Фото: Инстаграм* @koldunmedia)
Певец Дмитрий Колдун в беседе с Леди Mail рассказал о своих заработках. Артист подчеркнул, что высокая занятость позволяет ему чувствовать себя уверенно в финансовом плане.
«Жить есть где, на что поесть, одеться и съездить отдохнуть мне и мне семье — тоже. И мне этого достаточно — покупать космическую станцию не планирую», — поделился исполнитель.
По словам Дмитрия, он всем доволен. Колдун добавил, что ему не приходится откладывать на что-то, чего у него нет.
Читайте также:
«20 млн за концерт»: названа самая высокооплачиваемая российская звезда
«Может себе позволить»: Раскрыты гонорары Саши Петрова, купившего особняк на Рублёвке
Развод с венчанной женой, самый дорогой особняк среди звезд и внебрачная дочь от сестры Валерии: Стасу Михайлову 56 лет
*Запрещен в РФ
Екатерина Коршунова