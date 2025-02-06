«Может себе позволить»: Раскрыты гонорары Саши Петрова, купившего особняк на Рублёвке

Александр Петров (Фото: соцсети)
Известный российский актёр Александр Петров недавно приобрёл шикарный особняк на Рублёвке в преддверии родов любимой супруги Виктории. На роскошную двухэтажную виллу с участком в лесной зоне он потратил около 80 миллионов рублей.
По следам этой новости продюсер Сергей Дворцов поделился с порталом «Страсти» сведениями о доходах 36-летнего артиста. По его словам, мечтающий об «Оскаре» актёр получает за один съёмочный день от четырёх до пяти миллионов рублей. Именно такую сумму он озвучил, рассуждая о том, как Петров сумел накопить на элитное жильё. Продюсер считает, что Александр сполна отрабатывает эти деньги.
Нельзя также забывать, что, помимо гонораров за съёмки в кино, у Петрова есть доходы, и немалые, от рекламных контрактов, выплаты за участие в различных творческих проектах, продолжил продюсер. Так что он вполне может позволить себе покупку дорогой недвижимости, даже без особого ущерба для кошелька. К тому же, Петров недавно удачно продал квартиру, купленную ещё в то время, когда он был в отношениях со Стасей Милославской, добавил продюсер.
Дворцов также отметил, что, несмотря на баснословные гонорары и свою востребованность, Александр всегда с готовностью принимает участие в различных благотворительных проектах и мероприятиях, за которые ничего не получает. Это, конечно, только добавляет ему популярности и всеобщей любви, заключил продюсер.
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«Он очень яркий, харизматичный, талантливый и трудолюбивый человек, я ему симпатизирую. К тому же, он очень красивый молодой человек, его много девочек любит», — с улыбкой сказал Дворцов.
Нельзя также забывать, что, помимо гонораров за съёмки в кино, у Петрова есть доходы, и немалые, от рекламных контрактов, выплаты за участие в различных творческих проектах, продолжил продюсер. Так что он вполне может позволить себе покупку дорогой недвижимости, даже без особого ущерба для кошелька. К тому же, Петров недавно удачно продал квартиру, купленную ещё в то время, когда он был в отношениях со Стасей Милославской, добавил продюсер.
Дворцов также отметил, что, несмотря на баснословные гонорары и свою востребованность, Александр всегда с готовностью принимает участие в различных благотворительных проектах и мероприятиях, за которые ничего не получает. Это, конечно, только добавляет ему популярности и всеобщей любви, заключил продюсер.
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Александр Бойцов