Развод с венчанной женой, самый дорогой особняк среди звезд и внебрачная дочь от сестры Валерии: Стасу Михайлову 56 лет

Стас Михайлов (Фото: Инстаграм* @inamikhaylova)
Любимец женщин певец Стас Михайлов сегодня отмечает свой 56-й день рождения. Широкую популярность артист обрел в 2004 году, выпустив песню «Без тебя», а до этого он долгие годы шел к успеху. О творческой и личной жизни звезды сцены читайте в материале «Радио 1».
На пути к славе
Стас Михайлов (Фото: скриншот т/п «Пока все дома»)
Родился Стас Михайлов 27 апреля 1969 года в городе Сочи в семье лётчика и медсестры. Стас рос творческим ребенком, играл на гитаре и сам сочинял песни, однако мечтал пойти по стопам отца.
После окончания школы Михайлов поступил в Минское лётное училище. Однако через семь месяцев он оставил учёбу и был призван в армию. В Ростове-на-Дону он служил водителем в штабе ВВС Северо-Кавказского военного округа.
После службы Стас некоторое время обучался в Тамбовском институте культуры, но, не завершив обучение, вернулся в родной Сочи. Там он начал работать в различных сферах: занимался торговлей, сотрудничал со звукозаписывающей студией и выступал в ресторанах города.
В 1992 году будущий любимец публики перебрался из Сочи в Москву. В столице он зарабатывал на жизнь распространением видеокассет, но и про творчество не забывал, пел вечерами для посетителей ресторана. В том же году артистом была написана песня «Свеча» и представлена небольшой публике, которой понравилось творение исполнителя.
В записи песня появится только спустя несколько лет. В 1997 году Михайлов выпустит свой дебютный альбом «Свеча», но большой популярности он не получит. Звезда Стаса Михайлова зажжется мгновенно в 2004 году после попадания песни «Без тебя» в эфир «Радио Шансон». Вскоре артист начнет давать сольные концерты, получит премии артист «Артист года» и «Золотой граммофон», в 2011 году звание заслуженного артиста России.
Личная жизнь
Стас Михайлов (Фото: Инстаграм* @inamikhaylova)
Стас Михайлов был дважды официально женат. Первую свою супругу, Инну Горб, он встретит в родном городе Сочи. Пара после длительных отношений расписалась в 1996 году, за свадьбой последовало венчание. Супруга долгое время поддерживала музыкальные начинания мужа и даже помогала ему писать песни.
Надлом в отношениях произошел после переезда в Москву. Пара жила, мягко говоря, не в самых комфортных условиях, Стас постоянно работал, а Инна забеременела. Девушка приняла решение вынашивать ребенка в привычной и родной обстановке города Сочи и оставила музыканта в столице.
В 2001 году у пары родился сын Никита, но время, проведенное порознь, сделало свое дело. Инна отказалась перебираться в Москву, и брак распался в 2003 году.
«Я с тобой нищенствовать никуда не поеду. Здесь я Инна Ивановна, а там буду никто», — рассказывал артист о словах супруги про переезд.
Знаменитая песня «Ну вот и всё» написана после этого тяжелого расставания.
Следующей избранницей артиста стала молодая бэк-вокалистка Наталья Зотова. Девушка являлась двоюродной сестрой певицы Валерии и тогда выступала вместе с Михайловым на концертах. Роман был стремительный и очень короткий. Но девушка успела забеременеть от артиста. Михайлов сразу заявил о нежелании иметь второго ребенка и поставил под вопрос свое отцовство, обвинив девушку в связях с другими мужчинами.
По итогу Наталья в 2005 году родила дочку Дарью одна, и только спустя годы певец, после установления отцовства, признал дочь. С тех пор артист старается быть рядом с дочерью, поддерживает её и помогает строить её будущее. Квартира, которую он ей подарил, стала не просто подарком, а символом его заботы, гордости и любви.
Стас и Инна Михайловы (Фото: Инстаграм* @inamikhaylova)
Второй официальной супругой Стаса Михайлова стала бывшая жена футболиста Андрея Канчельскиса Инна. Артиста не смутило наличие у его избранницы двоих детей от предыдущего брака, он принял их как своих.
В 2009 году у пары появилась общая дочка Иванна, а еще через три года Стас и Инна стали мужем и женой. Вскоре на свет появилась еще одна дочка музыканта, Мария. Пара до сих пор живет в счастливом браке.
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Как сейчас живет Михайлов
В начале 2023 года артист рассказал, что сократил количество выступлений, так как у него не хватало времени на творчество и личную жизнь. Сейчас он выступает только на крупных мероприятиях, но продолжает писать новые песни.
В последнее время артист заметно похудел, такие изменения Михайлов объяснил наличием времени на занятия собой и раздельное питание.
Со времен расставания с первой супругой материальная обеспеченность Михайлова сильно изменилась. Теперь артист проживает в элитном поселке Agalarov Estate на Новорижском шоссе. По данным журнала Forbes, самый дорогой особняк среди звезд российской эстрады в поселке принадлежит Михайлову.
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Елена Генералова