«Вечно молодой»: Певец Филипп Киркоров появился на публике после болезни
Певец Филипп Киркоров появился на подиуме в образе ковбоя
Певец Филипп Киркоров появился на подиуме в образе ковбоя, пишет портал Woman.ru. Поп-король был в кожаной куртке, ковбойской шляпе и расклешенных джинсах. Исполнитель песни «Зайка моя» участвовал в показе на премии Fashion TV.
По словам гостей мероприятия, мужчина выглядел гораздо лучше, чем несколько недель назад. Он был харизматичен и уверен в себе.
«Как поется в известной песне: не расстанусь с комсомолом, буду вечно с молодым… Ой, вечно молодой», — произнес Киркоров.PR-менеджер знаменитости Екатерина Успенская отметила, что Киркорову нужно восстанавливаться. Концертную деятельность он возобновит, как только придет в норму. Филипп Киркоров получил травму с осложнениями от пиротехники во время одного из выступлений в Петербурге.