«Вечно молодой»: Певец Филипп Киркоров появился на публике после болезни

16 июля 2025, 17:40

Певец Филипп Киркоров появился на подиуме в образе ковбоя

Филипп Киркоров (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)

Певец Филипп Киркоров появился на подиуме в образе ковбоя, пишет портал Woman.ru. Поп-король был в кожаной куртке, ковбойской шляпе и расклешенных джинсах. Исполнитель песни «Зайка моя» участвовал в показе на премии Fashion TV.





По словам гостей мероприятия, мужчина выглядел гораздо лучше, чем несколько недель назад. Он был харизматичен и уверен в себе.





«Как поется в известной песне: не расстанусь с комсомолом, буду вечно с молодым… Ой, вечно молодой», — произнес Киркоров.

