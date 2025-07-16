«Пустая трата денег, сил и нервов»: Сергей Соседов посоветовал Лере Кудрявцевой уйти от пьющего мужа

16 июля 2025, 15:37

Сергей Соседов посоветовал Лере Кудрявцевой уйти от пьющего мужа

Лера Кудрявцева (фото: Telegram @lerakudryavtseva)

Музыкальный критик Сергей Соседов посоветовал Лере Кудрявцевой уйти от пьющего супруга Игоря Макарова. Об этом пишет URA.RU.





На днях телеведущая слёзно пожаловалась поклонникам на мужа-спортсмена, страдающего от алкогольной зависимости. Кудрявцева неоднократно отправляла его в рехаб, но все попытки были тщетны. Звезда призналась, что сдаётся.



Однако накануне она снова вышла на связь и заявила, что любой конфликт можно решить, поскольку «человек человеку друг». Этими словами она, вероятнее всего, указала на то, что сдаваться передумала.



Такое решение не поддержал Соседов, который призвал звезду немедленно бросить избранника.





«Лере надо уходить, расставаться, бросать. Не надо пытаться спасать. Никого ты не спасешь, Лера. Никого спасать и не надо. Спасать нужно себя всегда. Если человек не спасёт себя сам, его никто не спасёт. Я в этом абсолютно уверен. Всё остальное – пустая трата денег, сил и нервов», – высказался шоумен.