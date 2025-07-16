Сюзанна рассказала о непристойной просьбе генерала спеть перед ним в бане

16 июля 2025, 13:48

Певице Сюзанне предлагали за деньги выступить в бане перед генералом

Сюзанна (Фото: Радио 1)

Певица, которую часто называют «русской Рианной», Сюзанна активно развивает свою сольную карьеру. Ранее она была участницей группы «Мальбэк» и сотрудничала с рэпером Серегой. Именно он на протяжении нескольких лет был ее продюсером.





Сейчас артистка выступает самостоятельно и собирает аншлаги. В беседе с Георгием Иващенко на «Радио 1» Сюзанна рассказала, как однажды получила непристойное предложение от уважаемых людей.





«На заре моей карьеры я поехала в гастрольный тур. Там был один генерал, который хотел, чтобы я осталась спеть в бане, потому что люди уважаемые и отказ с моей стороны не рассматривался. Разубедить его в том, что я не оказываю такие услуги было сложно. Мне предложили такую мерзость за определённую плату. Я просто сбежала. Мама учила тому, что есть достоинство и нужно беречь честь с молода», — поделилась откровением певица.

«Мне не нравится, когда сексуализируют детей. И в тексте песни, когда говорится устами 10-летней девочки, что кто-то будет ее добиваться год, вызывает боль», — подчеркнула Сюзанна.