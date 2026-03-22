Певец Филипп Киркоров приобрёл эксклюзивного щенка пуделя за 1,2 млн рублей
Народный артист России Филипп Киркоров приобрёл щенка за 1,2 миллиона рублей. Об этом стало известно из личного блога артиста.
Порода собаки — карликовый пудель, эксклюзивный вариант. Сейчас вес любимца, которого назвали Леонардо, составляет всего 300 граммов.
«Знакомьтесь. Наш новый член семьи», — написал Киркоров.У Леонардо уже появился персональный аккаунт в Instagram*. На странице щенка только одно видео, которое, судя по всему, создала нейросеть. На кадрах питомец артиста сидит за компьютером в наушниках и клацает по клавиатуре.
Ролик посмотрели более 48 тысяч пользователей, а подписчиков у собаки на текущий момент 105. Комментаторы восхитились щенком и поздравили Киркорова с пополнением в семье. Фанаты назвали питомца прелестным и очаровательным «пирожочком».