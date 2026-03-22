Уехавшая из России Ольга Шелест нашла способ заработать на россиянах

22 марта 2026, 13:23

Ольга Шелест организовала онлайн-выступления для россиян с ценником в $100 тысяч

Ольга Шелест (Фото: Instagram* @olgashelest)

Телеведущая Ольга Шелест, которая покинула Россию в 2022 году, нашла новый способ выступать на родине. Как сообщает Telegram-канал Mash, теперь она проводит онлайн-корпоративы из студии в США, как в период пандемии. Стоимость превышает 100 тысяч долларов.