Уехавшая из России Ольга Шелест нашла способ заработать на россиянах
Телеведущая Ольга Шелест, которая покинула Россию в 2022 году, нашла новый способ выступать на родине. Как сообщает Telegram-канал Mash, теперь она проводит онлайн-корпоративы из студии в США, как в период пандемии. Стоимость превышает 100 тысяч долларов.
Шелест предлагает два формата. В первом случае гости собираются в ресторане и смотрят на ведущую на большом экране. Во втором — к трансляции подключаются более 10 тысяч человек из разных стран. За живое выступление Ольга просит около 20 тысяч долларов.
Такую цену она предлагает только заказчикам из Казахстана, ОАЭ, Испании и с Кипра. Если клиент находится в России, к базовой сумме добавляется ещё 100 тысяч долларов — эти средства идут на дорогое профессиональное оборудование и работу команды технических специалистов.
Различаются и райдеры: для онлайн-выступлений ведущая требует минимум условий, для живых концертов — перелёты бизнес-классом с трансфером, пятизвёздочные отели и полный сервис.
