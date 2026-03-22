Звезда сериала «Интерны», покинувший Россию, оказался на дне в Великобритании
Актёр Дмитрий Шаракоис, известный по роли Левина в «Интернах», после отъезда из России столкнулся с финансовыми трудностями в Великобритании. Как сообщает Telegram-канал Mash, чтобы существовать за границей, он начал вести стримы и просить донаты у подписчиков.
На Twitch у Дмитрия 41 тысяча фолловеров, средний онлайн на эфирах — около 115 человек. По словам актёра, он живёт максимально экономно: денег едва хватает на аренду комнаты, лапшу быстрого приготовления и самые дешёвые продукты. Воду не покупает, пьёт из-под крана.
На стримах Шаракоис рассказывал, что вкладывает сбережения в скины и называет это лучшим вложением. Все собранные средства он потратит на новый компьютер и монитор — осталось накопить 150 тысяч рублей. Проектов в кино у него практически нет, но он открыт для предложений и иногда ходит на кастинги.
Ранее актёр имел контракты с Marvel и Disney на сериал Jambalaya, но его оттуда вырезали. Параллельно он зарабатывал на рекламе сайтов знакомств, попадал в ДТП, ломал ногу и становился донором органов.
