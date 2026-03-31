Кинокомпания Добронравовых ушла в многомиллионный убыток, несмотря на рост выручки
Семейная кинокомпания Добронравовых, ООО «Ду ит бро продакшн», показала убыток в 42,8 миллиона рублей в 2024 году, несмотря на рост выручки до 3,5 миллиона рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Студия была основана в 2021 году и занимается производством кино, сериалов, театральных постановок и короткого метра.
Учредителями компании являются сразу четыре члена семьи — Анна, Федор, Иван и Виктор Добронравовы, каждый владеет 25% долей. Генеральный директор — Анна Добронравова, которая призналась, что создание студии стало продолжением её профессиональных амбиций после окончания обучения.
Несмотря на художественные успехи и узнаваемость бренда, финансовые показатели оставляют желать лучшего: ранее компания имела хоть и скромную, но прибыль — 628 тысяч рублей. Серьёзных судебных разбирательств нет, единственное исполнительное производство по страховым взносам уже закрыто, а налоговая задолженность минимальна — всего 48 рублей 53 копейки.
