Певец Николай Басков записал трогательное обращение к матери поклонника
Певец Николай Басков записал видеообращение для матери одного из поклонников, переживающей тяжелый период в жизни. Ролик он опубликовал в своих соцсетях.
Артист откликнулся на просьбу фаната и пожелал женщине здоровья, счастья и радости. Он выразил надежду, что видео сделает ее день лучше и принесет новые радостные моменты.
«Хочу пожелать вам здоровья, счастья, радости. В любом случае — жизнь прекрасна. А каждый день, какой бы он ни были, он всё равно есть у нас», — сказал Басков.
Николай Басков — российский эстрадный и оперный певец, на протяжении многих лет остающийся на пике популярности. Исполнитель, наставницей которого была великая Монтсеррат Кабалье, получил неофициальные титулы «золотой голос России» и «натуральный блондин». Артисту всегда есть чем порадовать поклонников своего таланта: помимо классических произведений, его репертуар состоит из популярных хитов.