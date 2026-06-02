Певец Николай Басков записал трогательное обращение к матери поклонника

02 июня 2026, 09:41

Николай Басков (Фото: РИА Новости/Юрий Кочетков)

Певец Николай Басков записал видеообращение для матери одного из поклонников, переживающей тяжелый период в жизни. Ролик он опубликовал в своих соцсетях.





Артист откликнулся на просьбу фаната и пожелал женщине здоровья, счастья и радости. Он выразил надежду, что видео сделает ее день лучше и принесет новые радостные моменты.





«Хочу пожелать вам здоровья, счастья, радости. В любом случае — жизнь прекрасна. А каждый день, какой бы он ни были, он всё равно есть у нас», — сказал Басков.