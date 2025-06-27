Певец Сергей Жуков раскрыл, почему решил запустить свой аналог Labubu — «Бабайку»
Сергей Жуков объяснил свое решение запустить в продажу российский аналог Лабубу
Сергей Жуков раскрыл, почему решил создать своего плюшевого монстра — бабайку, вдохновившись популярностью лабубу. Лидер группы «Руки вверх!» превратил славянского ночного духа в добрую игрушку, сообщает Общественная Служба Новостей (ОСН).
Певец признался, что давно вынашивал идею собственного персонажа, а тренд на азиатские плюшевые игрушки лабубу дал толчок к действию.
«Бабайка — это ночной дух в славянской мифологии, которыми родители пугали своих непослушных детишек. А мы этому чудищу придали доброжелательные черты», — поделился Сергей Жуков с Общественной Службой Новостей.Звезда подчеркнул, что не стыдится открыто говорить, что почерпнул вдохновение и мотивацию от волны популярности лабубу. В конечном итоге, «хайп» вокруг этой игрушки захватил даже российский шоу-бизнес. Многие знаменитости начали покупать себе или своим детям этих малышей.
Жуков указал, что каждая игрушка всегда найдет своего покупателя. Те дети и родители, которые предпочтут бабайку, сделают этот выбор осознанно.
Игрушки производства РФ будут обладать искусственным интеллектом, что сделает их «умными» и интерактивными. К тому же, в отличие от дорогих азиатских аналогов, бабайка обещает стать доступной по цене для большинства покупателей.
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Пока точная дата выхода игрушки в продажу не объявлена.
25 июня «Радио 1» сообщало, что в рамках нового амбициозного проекта Жуков собирается не только создать новую линию игрушек, но и снять о «Бабайке» фильм.
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