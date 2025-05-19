Лабубу — куклы для взрослых? Что это за игрушки, кто их придумал и как они связаны с группой BLACKPINK

Фото: Instagram* / labuby_shop
В последнее время по всему миру распространились Лабубу — маленькие плюшевые монстры с устрашающей мимикой. Чем популярнее становились эти игрушки, тем выше взлетала их цена: теперь за зубастого монстрика некоторые люди готовы выложить десятки тысяч. Кто такие Лабубу и почему они внезапно стали главным аксессуаром этой весны — расскажет «Радио 1».
Игрушка Лабубу: что это такое
Мир коллекционных игрушек обрел нового героя — Лабубу. Это мягкая игрушка в стиле ugly cute, сочетающая одновременно миловидность и легкую жутковатость. У нее большая голова, овальные глаза, широкая, зубастая улыбка в духе Чеширского кота, заячьи уши и массивные надбровные дуги. Но, несмотря на уши, Лабубу — вовсе не зайка, а лесной эльф с озорным характером.
Когда и как появились Лабубу, Зимомо и другие
Автор Лабубу — гонконгский художник Касинг Лунг, который родился в 1972 году. В детстве он переехал с семьей в Нидерланды, где увлекся скандинавской мифологией — именно она и стала источником вдохновения для создания мифических героев.
«И хотя ее озорная внешность предполагает неприятности, Лабубу добросердечна и всегда готова помочь, даже если ее добрые намерения часто приводят к хаосу. Ее яркая, веселая улыбка напоминает, что немного позитива может поднять нам настроение даже в самые трудные времена», — описывают Лабубу ее производители.
В 2015 году Лунг придумал серию персонажей для своей графической книги The Monsters, в которую, помимо Лабубу, вошли Зимомо, Тайкоко, Спуки и Пато.
Позже художник начал сотрудничество с китайским брендом Pop Mart, специализирующимся на коллекционных арт-игрушках. Так на свет появилась первая линейка игрушек Labubu — персонажей в виде мягких брелоков, а затем и полноразмерных кукол.
Кто есть кто: Лабубу и ее друзья
Все Лабубу, по задумке автора, девочки, независимо от цвета и выражения мордочки. Внешне их легко спутать с другим персонажем серии — Зимомо. Однако у Зимомо, которых считают мальчиками, на спине есть характерный гребень, переходящий в хвост. У Лабубу такого нет.
Игрушки отличаются по цвету, форме улыбки, выражению глаз, а также бывают в разных образах — от костюмов медсестры до балерины. Существуют целые фан-сообщества, где коллекционеры шьют наряды для своих Лабубу, делятся фото, обмениваются фигурками и покупают тематический мерч.
Почему куклы Лабубу так популярны в соцсетях
Популярность Лабубу долгое время оставалась на среднем уровне. Ситуация изменилась, когда участница южнокорейской группы BLACKPINK Лиса опубликовала фото с Лабубу на своей сумке. Вслед за ней игрушку продемонстрировали Рианна, Ким Кардашьян, модель Амелия Хэмлин, актриса Арайя Харгейт и другие мировые звезды.
Фото: Instagram* / labuby_shop
Благодаря этим медийным появлением Лабубу моментально стала вирусным трендом в соцсетях. TikTok и Instagram* заполонили видео с распаковками блайнд-боксов — непрозрачных коробок, где скрыта одна из фигурок серии. Концепция неизвестности сделала процесс покупки почти азартной игрой: можно получить базовую игрушку, а можно — редкий экземпляр, за которым охотятся коллекционеры.
На неделе моды в Милане бренд Pronounce выпустил коллекцию, в которой модели вышли на подиум с изображениями Лабубу на одежде. А тренд на декоративные брелоки на сумках лишь подлил масла в огонь.
Где купить Лабубу и сколько стоит оригинальная игрушка
Цены на игрушки зависят от размера и серии. В официальных магазинах Pop Mart стоимость начинается от $21 (примерно 1800 рублей) за миниатюрную версию. Более крупные и редкие модели могут стоить до $155 (примерно 13 500 рублей). На международных платформах вроде Amazon цена доходит до $80, а у байеров в Европе — до 120 евро.
В России оригинальные Лабубу можно найти на маркетплейсах вроде Ozon и Wildberries, где цены варьируются от 130 рублей за брелок до 20–50 тысяч рублей за большие куклы. При этом стоит помнить: подлинность игрушек из таких источников не всегда подтверждена.
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Дайана Хусинова