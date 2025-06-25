Сергей Жуков запускает проект «Бабайка»

25 июня 2025, 08:32

Сергей Жуков (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

Лидер популярной группы «Руки вверх!» Сергей Жуков анонсировал амбициозный проект, в рамках которого он собирается создать новую линию игрушек под названием «Бабайка» и снять о них фильм. Об этом пишет Telegram-канал «‎Shot».