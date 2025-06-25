Сергей Жуков запускает проект «Бабайка»
Лидер популярной группы «Руки вверх!» Сергей Жуков анонсировал амбициозный проект, в рамках которого он собирается создать новую линию игрушек под названием «Бабайка» и снять о них фильм. Об этом пишет Telegram-канал «Shot».
Отмечается, что игрушки будут обладать искусственным интеллектом, что сделает их «умными» и интерактивными.
Жуков планирует, что если проект окажется успешным, он создаст киновселенную, основанную на персонажах «Бабайки». В этом начинании ему будет помогать известный режиссёр Алексей Учитель, который уже имеет опыт работы в кино и сможет внести свой вклад в развитие новой франшизы.
Сергей Жуков — российский певец, музыкант, композитор и продюсер, наиболее известный как один из основателей и участников популярной группы Руки Вверх. Родился 22 мая 1976 года в городе Нижнекамск Татарской АССР. Сегодня Сергей Жуков продолжает радовать своих фанатов новыми песнями, концертами и проектами, оставаясь одной из значимых фигур российской эстрады.
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