Звезда сериала «Склифосовский» раскрыла детали своей необычной свадьбы

23 марта 2026, 12:45

Актриса Мария Куликова назвала причины отказа от пышной свадьбы

Мария Куликова (Фото: кадр из сериала «Склифосовский»)

Звезда сериала «Склифосовский» Мария Куликова и её супруг Виталий Кудрявцев расписались в МФЦ в спортивных костюмах в 2023 году.





В беседе с Леди Mail актриса объяснила, почему не стала надевать белое платье и фату. Куликова подчеркнула: формальность торжества её не привлекает.

«Я никогда, даже будучи девчонкой, не мечтала о свадьбе и белом платье. Которое, надо сказать, за свою актёрскую карьеру я надевала раз триста, не меньше! <…> К свадьбам у меня выработался иммунитет, и торжество это воспринимается мною не как праздник, а как сложный день, когда я должна оправдывать чужие ожидания — одна сплошная нагрузка», — поделилась Мария.