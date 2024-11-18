Певица Бьянка чуть не умерла от перитонита, ее экстренно прооперировали

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Певицу Татьяну Липницкую, известную под псевдонимом Бьянка, экстренно прооперировали, ей вырезали аппендицит, пишет Mash.
По данным издания, девушка несколько дней пила обезболивающие, думая, что у нее банальное несварение. Однако ей стало совсем плохо, и певица вызвала скорую помощь. Ее отвезли в больницу, где провели экстренную операцию по удалению аппендицита. Сейчас Бьянка идет на поправку.
В феврале Бьянка сообщила, что готовится к операции по липосакции живота и увеличению ягодиц собственным жиром. После перенесенной операции певица провела все запланированные концерты и по наставлению медиков не употребляла алкоголь.
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