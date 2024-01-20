Бьянка рассказала, как похудела на 32 кг

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
Бьянка с помощью специалистов сбросила вес.
Певица Бьянка рассказала «СтарХиту», как ей удалось скинуть лишние килограммы. Артистка обратилась за помощью к эндокринологу, который определил проблемы с гормонами и назначил лечение.
Бьянка придерживается правильного питания, но не сильно ограничивает себя.
В шоу примут участие 13 девушек весом от 100 кг. Они будут пытаться похудеть. Вместе с Тутберидзе в числе наставников окажутся тренер женской сборной России по регби Кирилл Кошарин и психолог Анетта Орлова.
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«Мне периодически капают витамины и ставят специальные капельницы, которые выводят лишнюю жидкость из организма. Кроме того, занимаюсь спортом, хожу на лечебную физкультуру и в бассейн», — рассказала Бьянка.
«На Новый год и в Рождество я собиралась с друзьями, выпивала винцо, шампанское и ела оливье. Позволила себе в два любимых праздника побыть обычным человеком. Я ела всё подряд и от души», — рассказала певица.38-летняя певица сейчас отдыхает в Таиланде в кругу друзей.
«Сегодня будем купаться с дельфинами, потом пойдем в храм Большого Будды. Мы постоянно едим креветок, крабов, лобстеров, что являются чистым белком. Смотрим на природу и встречаем закаты», — делится подробностями отдыха Бьянка.В 2024 году певица планирует сделать себе операцию и продолжить развивать свой лейбл.
«Собираюсь написать треки для артистов, буду продвигать их. Ещё планируются дуэты, сольные песни, клипы, сниппеты, участия в крупных передачах, которые будет очень интересно смотреть»,-рассказала о планах на будущее певица.Ранее сообщалось, что заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе станет ведущей реалити-шоу «Большие девочки», которое выйдет на телеканале «Пятница». Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу канала.
В шоу примут участие 13 девушек весом от 100 кг. Они будут пытаться похудеть. Вместе с Тутберидзе в числе наставников окажутся тренер женской сборной России по регби Кирилл Кошарин и психолог Анетта Орлова.
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Мария Фирсова