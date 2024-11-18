Психоаналитик раскрыла причину разлада в семье Успенской и Башарова

62-летний российский певец Григорий Лепс открыто говорит о своих чувствах к 18-летней Авроре Кибе. И, как сообщают в окружении артиста, даже сделал ей предложение. Исполнитель не сомневается, что встретил ту самую. На сегодняшний день девушка живет и учится в Лондоне.