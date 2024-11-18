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Психоаналитик раскрыла причину разлада в семье Успенской и Башарова

Психоаналитик Смолярчук: ребенок в семье артистов будет чувствовать себя недолюбленным
Певица Любовь Успенская с дочерью Татьяной (Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

Певица Любовь Успенская с дочерью Татьяной (Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

В последнее время участились случаи бегства детей от «звездных» родителей. Примерами тому стали дочь Любови Успенской — Татьяна Плаксина и дочь Марата Башарова — Амели. Как известно, в обоих случаях семейные взаимоотношения нельзя назвать благополучными, но почему?
Директор Антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук в беседе с «Радио 1» раскрыла главную причину проблем во взаимоотношениях «звездных» родителей с детьми.

«Главная ведущая причина — отсутствующий родитель. Отсутствующий родитель в физическом смысле для ребенка до 8 лет — это очень травматическая история, потому что ребенку все время приходится самому себе доказывать, что родился не напрасно, что в нем нуждаются, что от него не отказались, что он будет обласкан, что он находится в безопасности», — заявила она.



Марат Башаров (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

По ее словам, люди-артисты из сферы шоу-бизнеса — это постоянно гастролирующие и отсутствующие родители.

«Неважно, сколько у ребенка будет нянек, в душевном смысле он будет чувствовать себя недолюбленным. Дальше он вырастает в подростка, и с помощью поведенческих инструментов будет свои права возвращать. Это часто асоциальное поведение, опасное, когда ребенок нарушает законодательство, попадает в полицию, употребляет запрещенные вещества — делает все, чтобы привлечь внимание отсутствующего родителя к своей безопасной жизни», — подчеркнула эксперт.

Психоаналитик добавила, что в подростковом возрасте и далее ребенок будет пытаться сбалансировать дефицит родительского внимания и любви.

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#полиция
Помолодевшая Пугачева уехала в Америку: примадонна сделала то, о чем долго говорили
18 ноября 2024, 09:19

Фото: соцсети Максима Галкина*

Алла Пугачева воссоединилась с семьей в США. Слухи о переезде Примадонны за океан ходили давно, однако только теперь они нашли подтверждение.
О том, что стало причиной переезда Пугачевой в США, вернется ли она в Россию и почему Орбакайте отказалась выступать в Москве — в материале «Радио 1».

Почему Пугачева и Галкин* уехали в США


Алла Пугачева вместе с мужем Максимом Галкиным* встретились с дочерью Кристиной Орбакайте в США. Хотя примадонна очень близка со своей старшей дочерью, видеться часто им почти не удается. На этот раз встреча состоялась из-за гастролей Галкина*, который привез с собой за океан всю семью.

Он опубликовал в личном блоге фотографию, на которой изображен он сам, Пугачева и все ее дети. Поклонники с восторгом отметили, насколько великолепно выглядит звезда российской эстрады в свои 75 лет.

Кристина давно живет в Штатах с мужем Михаилом Земцовым и дочкой Клавдией. Артистка гастролирует везде, кроме России. Несколько лет назад в Америку также переехал и Никита Пресняков с женой Аленой Красновой. Стоит отметить, что у всех членов семьи Пугачевой есть недвижимость, которая была приобретена еще в 2000-х.

Сегодня примадонна с детьми живет обычной жизнью. До недавнего времени Алла Борисовна находилась в солнечном Лимассоле. На Кипре у нее просторные апартаменты в элитном жилом комплексе. Она прогуливалась за руку с Галкиным* по побережью, не опасаясь внимания фанатов.

Стоит ли ждать возвращения примадонны в Россию


В августе этого года сообщалось, что певица Алла Пугачёва намерена дать большой сольный концерт в России. Для этого она с детьми приедет договариваться на родину. По данным Telegram-канала Mash, артистка попытается решить вопрос с иноагентством Галкина*.

Алла Пугачева (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Уточняется, что визит запланирован на неделю. Продюсер Сергей Дворцов после общения с окружением певицы рассказал, что за этот период Пугачева с командой рассмотрят площадки для потенциального концерта, пообщаются с юристами и примут решения. Также певица попытается разобраться, почему борьба Галкина* со статусом иностранного агента на протяжении нескольких лет не приносит результата. И если понадобится, постарается повлиять.

Российский музыкальный продюсер Иосиф Игоревич Пригожин в беседе с «Радио 1» высказал свое мнение по этому поводу.

«Не хочу комментировать сплетни, но это же её право давать концерт или нет. Если ей не запрещают, а она этого хочет, почему нет?», — сказал он.

На вопрос о возможности Аллы Пугачевой найти площадку и провести концерт Пригожин пояснил, что не может дать точный ответ.


Орбакайте отказалась от новогодних корпоративов в Москве


Кристина Орбакайте отказалась от новогодних корпоративов в России. По информации Mash, артистка собирается зимовать в солнечной Калифорнии и пробудет там как минимум до конца января.

Дочь примадонны зазывали поработать в России, но она — впервые за долгое время — отказалась. Причинами отказа могли стать политическая ситуация, отмены и не очень тёплый приём в родной стране.

Кристина Орбакайте (Фото: РИА Новости/Светлана Шевченко)

При этом Орбакайте не раз пыталась вернуться домой — ведь в США она собирала пустые залы. Однако в этом году Кристина сначала согласилась выступить в Кремлёвском дворце бесплатно, но в последний момент все отменила.

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*Признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ
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«Надеюсь, к тому времени не рассыплюсь»: Лепс назвал дату свадьбы с 18-летней невестой
17 ноября 2024, 17:41

Григорий Лепс (Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков)

62-летний российский певец Григорий Лепс открыто говорит о своих чувствах к 18-летней Авроре Кибе. И, как сообщают в окружении артиста, даже сделал ей предложение. Исполнитель не сомневается, что встретил ту самую. На сегодняшний день девушка живет и учится в Лондоне.
О том, как Лепсу удается хранить верность 18-летней подруге, на какую дату назначена свадьба и почему Киба жалуется на жизнь в Лондоне, расскажет редакция «Радио 1».

Как Лепс хранит верность своей 18-летней девушке Авроре Кибе


Певец Григорий Лепс заявил, что хранит верность 18-летней возлюбленной Авроре Кибе, пока она находится на обучении в Великобритании. Артист признался, что очень скучает по своей невесте, но при этом ему легко удается оставаться верным. По словам исполнителя, это нормально для него, так как он уже «старенький». Лепс неоднократно заявлял, что хочет завести с девушкой семью.

Фото: соцсети Григория Лепса

Лепс уверен, что его отношения с молодой возлюбленной продлятся еще долгое время. Примечательно, что солидная разница в возрасте певца не смущает.

«Так происходит иногда. Я над этим не властен. Это все Божье провидение. А я человек верующий. На все воля Божья. Получится — получится, не получится — пойду дальше», — добавил Григорий.

«Вместо того, чтобы выйти замуж за Лепса, я в истерике мою полы»: Аврора Киба пожаловалась на жизнь в Лондоне


Осенью этого года Аврора Киба объявила, что переехала в Лондон для получения образования. Как утверждает девушка, ее выбор не значит, что она не любит свой город и страну. По ее мнению, учиться можно где угодно, чтобы позднее применять знания в России.

Однако жизнь в Лондоне оказалась не такой шикарной и безоблачной. Киба призналась, что скучает по Москве и своему избраннику. В соцсетях девушка выложила ролик, в котором заявила, что ее жизнь могла бы сложиться иначе, не решив она получить образование за границей. Девушка недовольна, что ей приходится снимать дорогое жилье, пользоваться общественным транспортом и самой решать бытовые вопросы.

Фото: соцсети Авроры Кибы

«И теперь вместо того, чтобы поступить в МГИМО и после ехать на Патрики, выйти замуж за Григория Лепса, посещать мероприятия, давать интервью, возить львят на бокс и завтракать в "Кофемании" я после очередной истерики еду на метро в свою мини-квартиру за 124799654456 фунтов, стирать, готовить и мыть полы. Сама! Но зато в Лондоне!», — пожаловалась Киба.

Названа дата свадьбы Лепса и его 18-летней избранницы


Григорий Лепс поделился, что он и его избранница планируют пожениться летом следующего года. В сентябре 2024 года исполнитель объявил 18-летнюю Кибу своей супругой. В ролике, сделанном во время одного из концертов артиста, один из зрителей подарил певцу портрет женщины. Лепс пошутил тогда, что супруга его может выгнать из дома из-за такого. Сама Киба новости о смене статуса никак не комментировала.

В ноябре певец признался, что готов «хоть завтра» узаконить отношения с возлюбленной. Он также выразил уверенность, что Аврора родит ему детей.

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Веселятся вместе, будто не делили детей в суде: Нюша воссоединилась с Сивовым на 6-летии дочери
17 ноября 2024, 15:35

Певица Нюша (Фото: РИА Новости//Кирилл Каллиников)

В ноябре дочь знаменитой российской певицы Нюши отпраздновала свое шестилетие в Эмиратах. Вскоре стало известно, что несмотря на многочисленные измены Нюша воссоединилась со своим бывшем мужем Игорем Сивовым.
О том, почему Нюша возобновила отношения с экс-супругом, с кем сейчас живут ее дети и какой роман скрывает звездная исполнительница — в материале «Радио 1».

Скандальный развод Нюши и Игоря Сивова


В августе 2017 года Нюша вышла замуж за бизнесмена Игоря Сивова. У влюбленных родилась дочь Серафима-Симба в 2018 году, а спустя три года у пары появился сын, которого назвали Саффроном.

Фото: соцсети Нюши

В мае этого года Нюша объявила о расставании с бизнесменом. По данным СМИ, причиной развода стали многочисленные измены мужчины. В свой день рождения, 15 августа, звезда российской эстрады снова стала свободной. Несмотря на громкий скандал, бывшим супругам удалось мирным путем решить вопрос с детьми: шестилетняя Симба и трехлетний Саффрон остались жить с отцом в Дубае. Артистка же почти всё время проводит в Москве. Однако ранее между ними вспыхивал спор, дело дошло до суда. Соответствующий иск Нюша подавала летом.

«Обнимаются и позируют, будто не делили детей»: Нюша воссоединилась с бывшим мужем


6 ноября семья вновь воссоединилась в ОАЭ, чтобы отметить день рождения Симбы. Нюша опубликовала короткий, но яркий ролик о прошедшем более недели назад торжестве. На опубликованных кадрах артистка весело проводит время — танцует, смеется, задувает свечи на сказочном торте вместе с маленькой именинницей. Также на мероприятии были Игорь Сивов с двумя сыновьями от предыдущего брака, мама певицы и друзья маленькой Симбы.

Совместными усилиями родители организовали день рождения дочки в стиле «Русалочки». Все гости праздника веселились и участвовали в различных конкурсах. Нюша и ее дочка предпочли для торжества семейные наряды — они выбрали похожие платья с цветочными узорами.

Фото: соцсети Нюши

Исполнительница мило подписала видео, выразив в нем любовь к Симбе.

«Еще один незабываемый год с нашим ангелочком. Я бесконечно благодарна, что ты у меня есть», — прокомментировала она.

В ролике можно было увидеть и счастливого бывшего мужа Нюши, однако никаких комментариев по возможному воссоединению певица давать не стала.


«Изменял со всеми, но остался один»: как сейчас живет бывший супруг Нюши


После развода с Нюшей Игорь Сивов стал проводить тренинги личностного роста и давать советы родителям, как правильно растить детей. Он считает себя профессиональным отцом, ведь на его попечении находятся не только двое детей от звездной исполнительницы, но и сыновья от прошлого союза.

Сивов утверждает, что со всей ответственностью подходит к воспитанию четырех чад. На фотографиях в соцсети он показывает, как его счастливые ребята от разных жен отлично проводят время вместе. Подробности своей личной жизни в блоге он не разглашает.

С кем сейчас Нюша состоит в отношениях


Прошедший день рождения дочери Симбы только усилил внимание к личной жизни знаменитой мамы. Сама Нюша не раз рассказывала, что намерена заниматься только собой. Однако незадолго до праздника, исполнительницу заметили на отдыхе с бизнесменом Эдуардом Стерликовым в Бодруме.

Спустя некоторое время певица опровергла слухи о романе. Она пояснила, что за ней сейчас ухаживает не один человек. Тем не менее она не состоит в отношениях. Нюша утверждает, что не готова к новому роману, ведь все ее время занимают работа, самосовершенствование, и, конечно, дети.

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Обещала лишить родных наследства: наследники Светланы Светличной, что будет с ее имуществом
17 ноября 2024, 14:48

Светлана Светличная (Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков)

Светлана Светличная привлекала внимание не только своим искусством, но и резонансными скандалами. О проблемах актрисы во взаимоотношениях с родственниками, тяжелой болезни и оставшемся имуществе читайте в материале «Радио 1»
6 ноября 2024 года в возрасте 84 лет скончалась знаменитая актриса СССР Светлана Светличная. В последние годы ее жизни у нее возникли серьезные проблемы со здоровьем, а после инфаркта, перенесенного в августе этого года, она оказалась прикованной к постели. Врачи также выявили у нее опухоль в мозге, но актриса отказалась от операции и получала паллиативное лечение. Предварительной причиной ее смерти считается сердечная недостаточность.

Сложные отношения с родственниками


Несмотря на популярность, Светлана Светличная всегда испытывала чувство одиночества. От брака с Владимиром Ивашовым у актрисы остались два сына: Алексей и Олег. Отношения у Светличной с детьми всегда были довольно сложными. Ее младший сын Олег умер в 2006 году от токсического алкогольного отравления, когда ему было всего 34 года. Позже старший сын Алексей обвинил мать в смерти своего брата. Он утверждал, что мама была в курсе пагубных привычек и проблем, имеющихся у брата, но предпочитала их игнорировать и отдаляла его от себя. Актриса всегда подчеркивала, что не чувствует своей вины и считает смерть своего сына насильственной.

Это событие в семье сильно охладило отношения между родственниками. Светлана Светличная утверждала, что Алексей, его жена и их дочь Мария пытались отравить ее расставив в квартире ртуть, что бы ускорить получение наследства. Сама актриса неоднократно заявляла, что не собирается оставлять наследство никому из своих родственников.

«Внучка Маша неблагодарная, от нее я никогда не испытывала тепла. Поэтому решили: отдам свою квартиру в Ясенево хорошим людям, хорошей семье. Это мои соседи. Пускай потом меня с благодарностью вспоминают», — говорила Светличная.

Болезнь внесла свои коррективы


После перенесенного инсульта в 2020 году её здоровье сильно ухудшилось. В 2021 году актрису несколько раз госпитализировали, врачи высказывали подозрения на повторный инсульт, но медикам удалось стабилизировать её состояние. В том же году появились сведения о психических проблемах, выявленных во время пребывания актрисы в реанимации нейрохирургического отделения. Некоторое время она проходила лечение в одной из психиатрических клиник Москвы. Госпитализация была вызвана подозрением на болезнь Альцгеймера, так как у Светличной наблюдались серьезные нарушения памяти, мыслительных процессов и речи, а также необоснованные вспышки агрессии и резкие изменения настроения. В 2022 году Светличная лечилась дома под наблюдением нанятой сиделки.

В августе 2024 года Светлане Светличной был присвоен паллиативный статус. Актриса испытывала постоянные боли и не могла сама передвигаться. Все споры между родными остались в далеком прошлом. Актриса нуждалась в поддержке родственников.

Наследство Светланы Светличной


Светлана Светличная давно ушла из большого кино и не получала крупных гонораров. Жила актриса на пенсию. К счастью, она была достойной: к базовой сумме добавлялась столичная надбавка за звание заслуженной артистки РФ, в итоге получалось около 60 тысяч рублей. Светлана Афанасьевна не накапливала средства и тратила их на повседневные нужды, однако в последние полтора года её пенсия уходила на оплату платного стационара. У актрисы не было сбережений, автомобилей или других значительных ценностей. Единственное жильё Светличной, квартира в новом ЖК в районе метро «Преображенская площадь», будет передано её сыну.

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#актриса
#операции
#пенсия
#отношения
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Леонтьев на юбилейном концерте Крутого прятался в гримёрке под чужой фамилией
17 ноября 2024, 14:19

Валерий Леонтьев (Фото: riamediabank.ru/Кирилл Каллиников)

Валерий Леонтьев произвёл настоящий фурор, когда впервые за пять лет вышел на большую сцену в юбилейном концерте Игоря Крутого. Однако коллеги-артисты никак не могли отыскать Казанову советской и российской эстрады за кулисами.
Вездесущие журналисты программы «Ты не поверишь!» выяснили: Леонтьев скрывался в гримёрке, на которой было написано «Николай Устюжанин», передаёт НТВ. Повезло только Льву Лещенко, который волею случая делил с ним эту гримёрку. Он рассказал, что они немного поговорили с Леонтьевым; тот привёз из США много сувениров и всем их раздаривал.

Во время концерта 74-летний артист скинул плащ и зрители смогли оценить его накачанное тело. Очевидно, что на своей вилле в Майами Леонтьев не только валяется на диване, но и регулярно посещает спортзал. После выступления певца на юбилейном концерте Крутого публику было не угомонить. Зрители бесконечно вызывали Леонтьева на бис, не обращая внимания на его коллег.

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#сша
#зрители
#журналисты
#артист
#певец
#концерт
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Конфликт с Алибасовым, 20 лет борьбы с раком, измена жены: умер кумир молодежи 90-х из группы «На-На» Владимир Левкин
Скончался бывший солист «На-На» Владимир Левкин
17 ноября 2024, 14:07

Владимир Левкин (фото: riamediabank.ru/Екатерина Чеснокова)

Сегодня, 17 ноября, в возрасте 57 лет скончался советский и российский певец, бывший солист группы «На-На» и кумир молодежи 90-х Владимир Левкин.
Биография и карьера артиста, а также что стало причиной его смерти — в материале «Радио 1».

Детство и юность


Владимир Левкин родился 6 июня 1967 года в Москве. Практически сразу после его рождения семья уехала в Германию, в город Потсдам, где он и провел детство. Первой школой Владимира стала музыкальная, в которой он начал учиться играть на баяне, и лишь после поступил в общеобразовательную.

Спустя некоторое время семья Левкиных вернулась в Москву. Отучившись четыре года игре на баяне, он стал уделять внимание гитаре. В школьные годы он даже основал с друзьями группу «Ртутное озеро».

После школы Левкин поступил в Московский энергетический институт, однако, не успев его окончить, попал в армию. Служа Родине, Владимир не забыл о своем призвании, и играл на гитаре в армейском ансамбле «Горизонт».

По возвращении из армии Левкин не стал восстанавливаться в МЭИ. Какое-то время он искал подходящий музыкальный коллектив, однако не добился успеха и поступил в РАМ имени Гнесиных.

Карьера в «На-На» и многолетний конфликт с Алибасовым


Во время учебы в «Гнесинке» Владимир посещал различные конкурсы и кастинги. На одном из таких мероприятий он познакомился с Бари Алибасовым, который проводил пробы в группу «На-На». Музыкальный продюсер сразу разглядел в нем талант.

Левкин не мог поверить, что его зачислят в состав. Однако в 1989 году он стал частью легендарной группы «На-На».

С солистом в лице Владимира Левкина группа набрала невероятную популярность. «На-На» получила множество музыкальных премий, а их песни то и дело возглавляли рейтинги российских музыкальных хит-парадов.

Фото: istockphoto.com/ru/Cesare Ferrari

К концу 90-х Владимир начал понимать, что популярность группы пошла на спад и в 2000 году он ушел в группу Kedbl.

Как пишет Mash, Бари Алибасов так и не смог простить музыканта за его уход из «На-На», ведь никто так не разрывал стадионы, как Левкин. По его словам, последний раз они общались за 10 лет до смерти артиста.

В Kedbl Владимир Левкин стал не только музыкантом, но также продюсером и менеджером коллектива. При нем группа выпустила два альбома — «Floмастер» и «Zапанки».

Однако в 2003 году карьеру Владимира на некоторое время прервала тяжелая болезнь — рак лимфатической системы четвертой стадии. Однако он смог одолеть недуг. С 2006 года он начал строить сольную карьеру, получал высокие должности и участвовал в различных шоу.

Личная жизнь


Семейную жизнь Владимир Левкин начал познавать с ранней молодости. Первой его любовью и женой стала девушка Марина. Они женились в 1992 году, а спустя год у них родилась дочка Виктория. Спустя пять лет совместной жизни пара развелась.

За первым браком практически сразу последовал второй. В 1998 году он женился на Оксане Олешко, бывшей солистке популярной группы Hi-Fi, которая в то время работала в коллективе «На-на». После семи лет распался и этот брак, как говорил Левкин, из-за измены жены.

Неудачным оказался и третий брак — с моделью Алисой Яровской. Пара прожила вместе с 2004 по 2010 год.

Четвертой и последней супругой Владимира Левкина стала кастинг-директор Марина Ичетовкина (Маруся). Они поженились в 2012 году, тогда же она родила музыканту дочь Нику. С того момента в семейной жизни Левкина все наладилось.

Болезнь и смерть


Первый неожиданный удар болезнь нанесла в 2003 году, тогда неожиданная пропажа звезды наделала много шума. В борьбе с раком лимфатической системы четвертой стадии Левкин прошел через девять процедур химиотерапии и перенес сложную операцию. Болезнь отступила.

Однако спустя 10 лет онкологическое заболевание вернулось. Тогда Левкин опять прошел курс химиотерапии, а после ему сделали пересадку костного мозга. Рак вновь был побежден.

Накануне, 16 ноября, Владимир Левкин попал в больницу. Сегодня утром артист скончался.

Случившееся стало неожиданном ударом для семьи и фанатов музыканта. В субботу, 23 ноября у него был запланирован совместный с женой концерт в усадьбе Бушарино в Подмосковье.

«Лети, мое солнышко», — прокомментировала смерть жена артиста Маруся в своих соцсетях.

Информация о причинах смерти разнится: некоторые СМИ пишут о пневмонии, другие о возвращении рака лимфатической системы. Однако окончательные результаты станут известны лишь после медицинского заключения, которое получат родственники.

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Названа причина смерти бывшего солиста группы «На-на» Владимира Лёвкина
Mash: Причиной смерти экс-солиста «На-на» Владимира Лёвкина стала онкология
17 ноября 2024, 12:38

Владимир Лёвкин с женой и дочерью (Фото: riamediabank.ru/Кирилл Каллиников)

Причиной смерти бывшего солиста группы «На-на» Владимира Лёвкина стало онкологическое заболевание. У него был рак лимфатической системы.
Лёвкин боролся с болезнью более 20 лет, сообщает телеграм-канал Mash. Рак лимфатической системы четвёртой стадии у него обнаружили в 2003 году. А группу «На-на» он покинул ещё в 90-х годах. В золотой состав музыкального коллектива, который Барри Алибасов собрал к 1991-му году, кроме него, Входили Владимир Асимов, Владимир Политов и Вячеслав Жеребкин.

После успешного лечения произошла ремиссия. Однако несколько лет назад болезнь вернулась. Несмотря на это, Лёвкин продолжал выступать. Ещё 1 ноября он давал сольный концерт, а на публике вместе с женой и дочкой певец в последний раз появился 9 ноября на юбилейном вечере Александры Пахмутовой. Сегодня утром Владимир Лёвкин скончался в больнице.

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Валентина Алексеева (Фото: riamediabank.ru/Кирилл Каллиников)

В Мексике завершился конкурс красавиц «Мисс Вселенная -2024». Россиянка Валентина Алексеева из Чувашии вошла в число 12-ти финалисток.
Финал конкурса проходил в концертном зале Arena Ciudad de México в присутствии 22 тысяч зрителей, передаёт ТАСС. Победительницей и обладательницей короны из драгоценных стала представительница Дании Виктория Кьер Тейлвиг. Награду ей вручила «Мисс Вселенная -2023» Шейннис Алондра Паласиос Корнехо из Никарагуа.

Как рассказала агентству генеральный директор национального конкурса «Мисс Россия» Анастасия Беляк, 18-летняя Валентина Алексеева была одной из самых молодых из 120-ти участниц конкурса и одной из самых высоких. Конкурсанткам она подарила худи с изображением одного из символов России — матрёшки. Девушкам очень понравился подарок, многие уже ходят в этих худи.

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Кораблекрушение и извержение вулкана: Винокур, Тодоренко и другие звезды. чудом выжившие в катастрофах
16 ноября 2024, 21:04

Владимир Винокур (Фото: РИА Новости)

Никто не застрахован от страшных событий в жизни, будь это катастрофа или природный катаклизм. На долю некоторых выпадают такие испытания, что с трудом понимаешь, как им вообще удалось остаться в живых? В материале «Радио 1» истории о том, как звезды были на волоске от смерти.

Винокур мог погибнуть дважды


В 1986 году комик Владимир Натанович должен был вместе с Львом Лещенко отправиться в путешествие на пассажирском пароходе «Адмирал Нахимов». Однако накануне поездки у него был телефонный разговор с Аллой Пугачевой, в котором певица высказала опасения по поводу предстоящего друзьям морского путешествия. Винокур и Лещенко тогда изменили свои планы и не сели на судно, а спустя несколько дней пароход потерпел крушение в Черном море, унеся жизни более 400 человек.
Владимир Винокур (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Событие с пароходом было только предупреждением для известного комика. В 1992 году актер попал в страшное ДТП. В программе «Судьба человека» Винокур рассказал, что в Германии, во время поездки с двумя своими друзьями, на обледеневшей трассе их машина перевернулась. Друзья артиста погибли, а его ноги сильно поранило.

«Мой друг, начальник Дома офицеров и сопровождающий от министерства вместе с водителем, который разогнался на трассе, 26 января... Была замерзшая, стеклянная дорога, машина потеряла управление... Дубы, деревья везде, я сидел сзади. Меня разорвало, как цыпленка табака», — воспоминал Винокур программе «Судьба человека».

После этого события Владимир Винокур несколько дней провел в реанимации, после чего долго передвигался на инвалидном кресле и учился ходить заново.

Тодоренко едва не погибла при извержении вулкана


Регина Тодоренко во время съемок программы «Орел и решка» оказалась рядом с извергающимся вулканом Синабунг на острове Суматра. Регина вместе со съемочной группой в поисках подходящего кадра довольно близко подобрались к кратеру вулкана. По словам Тодоренко, сначала вулкан не проявлял активности, но вскоре из жерла вырвался мощный столб огня и дыма. Команде телеведущей чудом удалось быстро покинуть опасный участок.

Регина Тодоренко (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

«Когда мы отошли недалеко от вулкана, он начал извергаться! Из вулкана вырывался столб пепла, дыма, газа, летели какие-то ошметки! Местные жители кричали нам, что нужно срочно уходить, что это место проклято», — комментировала Тодоренко в интервью Пятому каналу.
Позже местные жители рассказали Регине, что совсем недавно в этом районе от отравления газом, который выделяет вулкан, погибло 17 человек и посещение этих мест опасно.

Перед аварией у Домогарова появился нимб


В жизни Александра Домогарова всегда было место экстриму и автогонкам. В 2003 году актер участвовал в гонках под названием «Пушечное ядро» на трассе Москва — Полтава. Во время гонки актер не смог войти в опасный поворот и вылетел с трассы. Его авто протаранило заградительный барьер и было «смято в гармошку». При этом сам Домогаров почти не пострадал.

Александр Домогаров (Фото: РИА Новости/Алексей Никольский)

Через пару дней знаменитому актеру показали снимки сделанные перед этим заездом. На фото над Александром виднеется сиреневое свечение, похожее на нимб.

«Всегда смущала эта фотография. Фото было сделано за четыре-пять часов до аварии. Этот сиренево-светящийся „обруч“ на голове. Фото прислали парни через два дня после случившегося», — писал в своем блоге Домогаров.

Мерзликин после спасения пошел в храм


Андрей Мерзликин (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Актер Андрей Мерзликин едва не погиб при падении с моста в Москве-реке. В один из сложных периодов жизни актер часто выпивал и мог позволить себе сесть пьяным за руль. Последствия не заставили себя долго ждать, в одну из поездок Мерзликин не справился с управлением и упал на машине в реку. Спасатели успели спасти актера. По их словам Андрей Мерзликин был единственным выжившим из многих, попадавших в ДТП на этом месте. Спасатели посоветовали Андрею сходить в храм.

«Тогда я впервые осознанно побывал в храме и понял, что такое таинство первого причастия, первой исповеди. Это навсегда изменило мою жизнь», — вспоминал Мерзликин в программе «Судьба человека».

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