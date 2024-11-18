Психоаналитик раскрыла причину разлада в семье Успенской и Башарова

Певица Любовь Успенская с дочерью Татьяной (Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)
«Главная ведущая причина — отсутствующий родитель. Отсутствующий родитель в физическом смысле для ребенка до 8 лет — это очень травматическая история, потому что ребенку все время приходится самому себе доказывать, что родился не напрасно, что в нем нуждаются, что от него не отказались, что он будет обласкан, что он находится в безопасности», — заявила она.
Марат Башаров (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
По ее словам, люди-артисты из сферы шоу-бизнеса — это постоянно гастролирующие и отсутствующие родители.
«Неважно, сколько у ребенка будет нянек, в душевном смысле он будет чувствовать себя недолюбленным. Дальше он вырастает в подростка, и с помощью поведенческих инструментов будет свои права возвращать. Это часто асоциальное поведение, опасное, когда ребенок нарушает законодательство, попадает в полицию, употребляет запрещенные вещества — делает все, чтобы привлечь внимание отсутствующего родителя к своей безопасной жизни», — подчеркнула эксперт.
Психоаналитик добавила, что в подростковом возрасте и далее ребенок будет пытаться сбалансировать дефицит родительского внимания и любви.
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