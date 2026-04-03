Сати Казанова показала стильное селфи с мужем-иностранцем и годовалой дочерью
43‑летняя певица Сати Казанова порадовала поклонников, опубликовав в личном блоге редкие семейные фотографии.
На снимках, сделанных во время прогулки, артистка запечатлена вместе с супругом Стефано Тиоццо и их дочерью. Малышка недавно отметила свой первый день рождения.
Сати стала матерью осенью 2024 года. Звезда признавалась, что мечтала о домашних родах, однако из‑за особенностей поздней беременности приняла решение рожать в перинатальном центре. Имя девочки артистка пока не раскрывает.
Сати Казанова и итальянский фотограф Стефано Тиоццо состоят в браке с 2017 года. Несколько лет пара жила на две страны, но в 2022‑м певица объявила о переезде в Италию. Впрочем, надолго семья там не задержалась: вскоре Казанова с мужем вернулись в Россию, где и проживают в настоящее время.
