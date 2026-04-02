«Маленькая победа»: Сбросившая 30 килограммов Надежда Ангарская похвасталась фигурой в купальнике — фото
43-летняя Надежда Ангарская, известная по участию в Comedy Woman, впервые за 25 лет решилась надеть раздельный купальник.
Снимками с отдыха на Мальдивах она поделилась в соцсетях, назвав это своей «маленькой победой». За последний год артистка похудела примерно на 30 килограммов.
«Но считаю, мне есть над чем поработать. Это про принятие себя и движение вперёд», — прокомментировала она публикацию.
Путь к преображению Ангарская начала в 2024 году с визита к эндокринологу. Врачи предупредили её о высоком риске развития диабета. Для снижения веса звезда соблюдала специальную диету, регулярно наблюдалась у специалистов и принимала препараты, подавляющие аппетит.