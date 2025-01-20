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Домашний тиран и борьба за детей: Почему Лада Дэнс так и не решилась на новый брак? Что известно о её жизни в 58 лет?

Лада Денс (Фото: соцсети)

Лада Денс (Фото: соцсети)

Певица Лада Дэнс, ставшая иконой 90-х, продолжает оставаться востребованной и узнаваемой даже в свои 58 лет. Для многих она олицетворяет образ независимой и самодостаточной женщины.
Однако за ярким имиджем скрываются страдания и разочарования в отношениях с мужчинами, которые также стали частью её жизни. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Восхождение на эстраду

Певица Лада Дэнс, ставшая символом российской эстрады 90-х, завоевала колоссальный успех в 1992 году. Этот период ознаменовался значительными изменениями в музыкальной индустрии, когда артисты начали откровенно одеваться и вести себя на сцене более раскованно.



Эффектная Лада с безупречной фигурой, пластикой и вокальными данными быстро завоевала сердца зрителей и стала народной любимицей. Однако сегодня её творчество вспоминается лишь по нескольким песням.

Личные отношения и сложные разрывы

Первые серьезные отношения Лады были неразрывно связаны с шоу-бизнесом. Она четыре года прожила с продюсером Леонидом Величковским, но их роман закончился скандалом.

Величковский обвинил певицу в измене, тогда как она считала его корыстным и меркантильным по отношению к её карьере. Лада не скрывает, что новый роман у неё начался ещё во время отношений с Величковским, но и это увлечение не продлилось долго.

Семейная жизнь и развод

Первым и единственным мужем Лады стал бизнесмен Павел Свирский. После пышной свадьбы в 1997 году у них родились сын Илья и дочь Лиза. Однако идиллия вскоре оказалась мифом: финансовые трудности, возникшие во время дефолта, привели к тому, что Павел стал домашним тираном, запрещая жене заниматься любимым делом – пением. Наконец, терпение певицы лопнуло, и в 2002 году она подала на развод.

Борьба за детей

Развод стал началом новой борьбы для Лады Дэнс. Её бывший супруг подговорил няню и выкрал сына Илью, требуя от певицы отказаться от него. Артистке потребовался целый месяц, чтобы вернуть сына домой. С тех пор Лада старается не вспоминать о Павле Свирском, который, по её словам, отбил у неё желание доверять мужчинам.

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Новая глава

Несмотря на трудности, Лада Дэнс воспитывала детей в одиночку и никогда не жаловалась на жизнь. Она обеспечила своим детям лучшее образование: сын Илья стал архитектором, а дочь Лиза учится в Англии. Оба не собираются связывать свою жизнь с шоу-бизнесом.

После длительного перерыва в карьере артистка вернулась на сцену в 2014 году. В свои 50 лет она освоила танцы на пилоне, несмотря на то что почти год провела в инвалидном кресле после сложного перелома ноги.

Планы на будущее

В 2024 году Лада Дэнс планировала открыть собственный музыкальный лейбл. Однако недавняя авария, которая едва не стоила ей жизни, временно изменила её планы. Но певица остаётся настоящим борцом и продолжает вдохновлять окружающих своей энергией и оптимизмом.

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