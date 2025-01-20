Домашний тиран и борьба за детей: Почему Лада Дэнс так и не решилась на новый брак? Что известно о её жизни в 58 лет?

Лада Денс (Фото: соцсети)
Певица Лада Дэнс, ставшая иконой 90-х, продолжает оставаться востребованной и узнаваемой даже в свои 58 лет. Для многих она олицетворяет образ независимой и самодостаточной женщины.
Однако за ярким имиджем скрываются страдания и разочарования в отношениях с мужчинами, которые также стали частью её жизни. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Эффектная Лада с безупречной фигурой, пластикой и вокальными данными быстро завоевала сердца зрителей и стала народной любимицей. Однако сегодня её творчество вспоминается лишь по нескольким песням.
Величковский обвинил певицу в измене, тогда как она считала его корыстным и меркантильным по отношению к её карьере. Лада не скрывает, что новый роман у неё начался ещё во время отношений с Величковским, но и это увлечение не продлилось долго.
После длительного перерыва в карьере артистка вернулась на сцену в 2014 году. В свои 50 лет она освоила танцы на пилоне, несмотря на то что почти год провела в инвалидном кресле после сложного перелома ноги.
Читайте также:
«Я хочу вернуться в Москву, но не понимаю, что произошло с людьми»: Чулпан Хаматова призналась в отрыве от реальности
«Она не заслуживает этих оскорблений»: Маликов, Зверев и семья Левкина защитили Анну Седокову от нападок после смерти Яниса Тиммы
После ДТП тело бросили на съедение собакам: сложная судьба и трагический конец актрисы из «12 стульев» Веры Ивлевой
Восхождение на эстрадуПевица Лада Дэнс, ставшая символом российской эстрады 90-х, завоевала колоссальный успех в 1992 году. Этот период ознаменовался значительными изменениями в музыкальной индустрии, когда артисты начали откровенно одеваться и вести себя на сцене более раскованно.
Эффектная Лада с безупречной фигурой, пластикой и вокальными данными быстро завоевала сердца зрителей и стала народной любимицей. Однако сегодня её творчество вспоминается лишь по нескольким песням.
Личные отношения и сложные разрывыПервые серьезные отношения Лады были неразрывно связаны с шоу-бизнесом. Она четыре года прожила с продюсером Леонидом Величковским, но их роман закончился скандалом.
Величковский обвинил певицу в измене, тогда как она считала его корыстным и меркантильным по отношению к её карьере. Лада не скрывает, что новый роман у неё начался ещё во время отношений с Величковским, но и это увлечение не продлилось долго.
Семейная жизнь и разводПервым и единственным мужем Лады стал бизнесмен Павел Свирский. После пышной свадьбы в 1997 году у них родились сын Илья и дочь Лиза. Однако идиллия вскоре оказалась мифом: финансовые трудности, возникшие во время дефолта, привели к тому, что Павел стал домашним тираном, запрещая жене заниматься любимым делом – пением. Наконец, терпение певицы лопнуло, и в 2002 году она подала на развод.
Борьба за детейРазвод стал началом новой борьбы для Лады Дэнс. Её бывший супруг подговорил няню и выкрал сына Илью, требуя от певицы отказаться от него. Артистке потребовался целый месяц, чтобы вернуть сына домой. С тех пор Лада старается не вспоминать о Павле Свирском, который, по её словам, отбил у неё желание доверять мужчинам.
Болезнь Альцгеймера и падение с балкона: сын Добровольской стал главой семьи после ее смерти, шокирующие факты о детях актрисы
Новая главаНесмотря на трудности, Лада Дэнс воспитывала детей в одиночку и никогда не жаловалась на жизнь. Она обеспечила своим детям лучшее образование: сын Илья стал архитектором, а дочь Лиза учится в Англии. Оба не собираются связывать свою жизнь с шоу-бизнесом.
После длительного перерыва в карьере артистка вернулась на сцену в 2014 году. В свои 50 лет она освоила танцы на пилоне, несмотря на то что почти год провела в инвалидном кресле после сложного перелома ноги.
Планы на будущееВ 2024 году Лада Дэнс планировала открыть собственный музыкальный лейбл. Однако недавняя авария, которая едва не стоила ей жизни, временно изменила её планы. Но певица остаётся настоящим борцом и продолжает вдохновлять окружающих своей энергией и оптимизмом.
Читайте также:
«Я хочу вернуться в Москву, но не понимаю, что произошло с людьми»: Чулпан Хаматова призналась в отрыве от реальности
«Она не заслуживает этих оскорблений»: Маликов, Зверев и семья Левкина защитили Анну Седокову от нападок после смерти Яниса Тиммы
После ДТП тело бросили на съедение собакам: сложная судьба и трагический конец актрисы из «12 стульев» Веры Ивлевой
Дарья Осипова