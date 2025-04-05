«Бог отвел!»: бывший Лады Дэнс рассказал о ее звездной болезни

Лада Дэнс (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Бывший партнер певицы Лады Дэнс продюсер Леонид Величковский считает, что исполнительница подхватила звездную болезнь, и отношения знаменитостей не прошли проверку популярностью.
«Не поженились? На самом деле, слава Богу! Я сейчас, спустя годы, думаю, блин, это же меня Бог просто отвел! А если были бы дети! Я вообще не представляю, что было бы тогда», — сказал Величковский в беседе с Яной Чуриковой.Пара разошлась на почве взаимных подозрений в изменах. Отношения длились четыре года, причем первые два, по словам продюсера, были счастливыми, а вот последние пару лет стали «полным раздраем», добавил Величковский. Он резюмировал, что Дэнс смогла его «затащить в постель», а спустя 30 лет назвала себя сокомпозитором и сопродюсером.
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