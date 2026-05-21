Певица Слава воссоединилась с возлюбленным Анатолием, которого обвинила в изменах
Певицу Славу (настоящее имя — Анастасия Сланевская) заподозрили в воссоединении с бизнесменом Анатолием Данилицким, которого осенью прошлого года она обвиняла в изменах.
В личном блоге исполнительница опубликовала видео, где показала фрагменты своей повседневной жизни. На некоторых кадрах внимательные фанаты разглядели предпринимателя.
Ранее в программе «Судьба человека» на телеканале «Россия 1» Сланевская открыто рассказала о сложностях в отношениях с Данилицким. Несмотря на его проблемы со здоровьем, он не прекратил изменять ей с другими женщинами.
Недавно стало известно, что артистка размышляет о возможности стать матерью ещё раз. Между тем Слава уже три года выполняет обязанности бабушки: её старшая дочь растит сына Арсения.
