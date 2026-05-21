Марат Башаров довел до слез молодую избранницу из-за приступа ревности

Марат Башаров довел до слез Асю Борисову из-за приступа ревности
Марат Башаров и Ася Борисова стали участниками проекта «Ставка на любовь». В первой серии влюбленные проявляли глубокую привязанность друг к другу, однако со временем их отношения стали более напряжёнными, передает «СтарХит».
В следующем выпуске 51-летний Марат Башаров продемонстрирует свой характер. Он доведет свою избранницу до слез внезапными подозрениями. Ему не понравилось, что Ася проявила сочувствие к сопернику по шоу.
«Ревную потому что!» — негодовал звезда «Таежного романа». «С ума сошел?!» — удивилась Борисова в ответ. «Вот Миша там сидит, страдает. Боже мой», — передразнивал актер избранницу, демонстративно изображая всхлипывания. «Нет, ну серьезно. Скажи, я не прав? — допытывался он. — С тобой сидит твой человек, а ты беспокоишься о каком-то, блин, другом парне!»
Обвинения шоумена глубоко задели Борисову. Она не смогла сдержать эмоций и разрыдалась от огорчения.
«Я уделяю тебе все свое внимание. А ты несешь просто чушь! Абсолютнейшую! Почему? Да, потому что! Услышь себя!» — говорила актриса дрожащим голосом.
Марат Башаров и Ася Борисова уже четыре года вместе, но пока актёр не собирается делать ей предложение. Разница в возрасте между ними составляет 13 лет, однако это, по словам ведущего, не оказывает влияния на их отношения.