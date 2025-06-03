Певица Татьяна Буланова в годовщину свадьбы показала редкие кадры с мужем
Редкие кадры с мужем-бизнесменом Валерием Рудневым показала певица Татьяна Буланова в соцсетях. Известно, что ролики смонтировали фанаты. В одном из них супруги признаются в любви друг к другу.
«Буська, я всегда рядом с тобой, я тебя люблю», — сказал бывший теннисист.
Татьяна отметила, что с Рудневым почувствовала себя «слабой женщиной». Фолловеры подчеркнули, что 19-летняя разница в возрасте не является преградой. Буланову и Руднева поздравила с годовщиной бывшая солистка «Блестящих» Анна Семенович.
«Ребята, поздравляю вас», — отметила она.Остальные пожелали супругам многолетнего согласия и любви, подчеркнув, что, глядя на них, становится ясным, как важно встретить в жизни своего человека.
Валерий Руднев и Татьяна Буланова поженились в 2023 году.
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