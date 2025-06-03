Певица Татьяна Буланова в годовщину свадьбы показала редкие кадры с мужем

03 июня 2025, 11:41

Татьяна Буланова (Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов)

Редкие кадры с мужем-бизнесменом Валерием Рудневым показала певица Татьяна Буланова в соцсетях. Известно, что ролики смонтировали фанаты. В одном из них супруги признаются в любви друг к другу.







«Буська, я всегда рядом с тобой, я тебя люблю», — сказал бывший теннисист.

Валерий Руднев и Татьяна Буланова (Фото: Instagram*/@buslya)

«Ребята, поздравляю вас», — отметила она.

