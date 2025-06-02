«Пустота, боль, грусть…»: Филипп Киркоров вышел на связь после госпитализации

02 июня 2025, 11:17

Филипп Киркоров поделился переживаниями о покойном отце в его день рождения

Филипп Киркоров (Фото: Инстаграм*@fkirkorov)

Не так давно Филипп Киркоров оказался в больнице – на концерте в Петербурге он получил серьезный ожог, вскоре спровоцировавший некроз тканей. Поклонники серьезно опасались за его состояние, но сегодня он наконец вышел на связь.





Поп-король поделился переживаниями на своей странице в социальной сети. Правда, рассказывать о своем самочувствии он не стал. Артист посвятил пост отцу — Бедросу Филипповичу, ушедшему из жизни почти три месяца назад. Сегодня, 2 июня, ему могло бы исполниться 93 года.

«Ровно год назад, 2 июня 2024-го, мы отмечали 92 года папы. Первый раз в жизни встречаю лето без этого праздника. Пустота. Грусть. Боль. Папа...», — написал Филипп Бедросович.