«Пустота, боль, грусть…»: Филипп Киркоров вышел на связь после госпитализации
Филипп Киркоров поделился переживаниями о покойном отце в его день рождения
Не так давно Филипп Киркоров оказался в больнице – на концерте в Петербурге он получил серьезный ожог, вскоре спровоцировавший некроз тканей. Поклонники серьезно опасались за его состояние, но сегодня он наконец вышел на связь.
Поп-король поделился переживаниями на своей странице в социальной сети. Правда, рассказывать о своем самочувствии он не стал. Артист посвятил пост отцу — Бедросу Филипповичу, ушедшему из жизни почти три месяца назад. Сегодня, 2 июня, ему могло бы исполниться 93 года.
«Ровно год назад, 2 июня 2024-го, мы отмечали 92 года папы. Первый раз в жизни встречаю лето без этого праздника. Пустота. Грусть. Боль. Папа...», — написал Филипп Бедросович.Ранее о здоровье поп-короля высказался звездный хирург Тимур Хайдаров, которого обвинили в причастности к его травме.
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