Вадим Галыгин о новом члене семьи: «Это как бы твоё, но не твое»

02 июня 2025, 11:16

Комик Вадим Галыгин стал дедушкой

Вадим Галыгин (Фото: Инстаграм* @vadimgalygin)

Вадим Галыгин стал дедушкой. О новом семейном статусе комика сообщил Павел Воля в новом выпуске своего юмористического телешоу. Галыгин рассказал о первых впечатлениях.





Вадим признался, что чувствует гиперответственность по отношению к новому члену семьи. Впервые взяв малыша на руки, Галыгин испытал смешанные эмоции, уточнял он.





«Это как бы твоё, но не твое», — добавил юморист.