Вадим Галыгин о новом члене семьи: «Это как бы твоё, но не твое»
Комик Вадим Галыгин стал дедушкой
Вадим Галыгин стал дедушкой. О новом семейном статусе комика сообщил Павел Воля в новом выпуске своего юмористического телешоу. Галыгин рассказал о первых впечатлениях.
Вадим признался, что чувствует гиперответственность по отношению к новому члену семьи. Впервые взяв малыша на руки, Галыгин испытал смешанные эмоции, уточнял он.
«Это как бы твоё, но не твое», — добавил юморист.
Вместе с тем ключевым минусом статуса дедушки комик в шутку называл невозможность учить внука плохому.
Напомним, у Вадима Галыгина есть два сына и дочь. Девочка родилась в союзе с Дарьей Овечкиной, а мальчики появились в браке с Ольгой Вайнилович.
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