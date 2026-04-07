Певицу Sia обязали выплачивать алименты бывшему мужу

Певица Sia будет платить более $40 тысяч в месяц бывшему мужу
Sia по решению суда будет ежемесячно выплачивать крупную сумму своему бывшему супругу Дэну Бернарду. Соответствующее постановление вынес Верховный суд округа Лос-Анджелес. Об этом сообщает People.



Согласно решению, артистка обязана перечислять более 40 тысяч долларов в месяц на содержание их общего сына Сомерсальта-Уандера. Выплаты будут продолжаться до достижения ребёнком совершеннолетия.

Кроме того, на Sia возложены дополнительные расходы: она должна оплачивать обучение ребёнка в частной школе, внеклассные занятия, а также медицинские услуги, которые не покрываются страховкой.

При этом бывшие супруги договорились о совместной опеке над сыном — порядок воспитания закреплён официальным графиком, утверждённым судом.

Напомним, Sia и Дэн Бернард поженились в декабре 2022 года. Беременность артистка долго держала в секрете — о ребёнке стало известно лишь после появления её фотографий с малышом. Также у певицы есть двое приёмных сыновей — Десани и Че.

*принадлежит Meta, запрещённой в России
Софья Метелева

