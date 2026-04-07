Слухи о скором пополнении в семье Бекхэмов: Никола Пельтц намекнула на беременность
Супруга Бруклина Бекхэма, Никола Пельтц, вновь оказалась в центре внимания после загадочного поста в соцсетях.
На снимках актриса предстала в свободной рубашке с открытым животом, а рядом были размещены две пасхальные корзины — голубая и розовая, что сразу породило слухи о возможной беременности.
«Только любовь», — лаконично подписала пост Никола, оставляя пространство для догадок.Поклонники моментально отреагировали на публикацию, засыпав комментарии вопросами и предположениями о беременности. Некоторые фолловеры даже попытались угадать пол будущего ребёнка.
Пока официального подтверждения нет, но публикация Пельтц явно подогрела интерес к семье молодой пары.