Никас Сафронов рассказал о впечатляющем похудении сына

07 апреля 2026, 22:28

Сын Никаса Сафронова сбросил десятки килограммов

Никас Сафронов (Фото: Instagram* / @safronov_nikas)

Никас Сафронов поделился новостями о здоровье своего сына Луки. По его словам, 36-летний наследник активно работает над снижением веса и уже добился заметных результатов. Об этом сообщает «КП».





Как рассказал художник, Лука похудел до 115 килограммов. Несмотря на то что эта цифра всё ещё остаётся значительной, прогресс, по его мнению, очевиден — ранее вес сына превышал 200 килограммов.





«Это тоже много, но весил-то он больше двухсот килограммов. Когда достигнет желаемого результата, тогда всё сам расскажет», — отметил Сафронов.