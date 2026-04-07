Никас Сафронов рассказал о впечатляющем похудении сына
Никас Сафронов поделился новостями о здоровье своего сына Луки. По его словам, 36-летний наследник активно работает над снижением веса и уже добился заметных результатов. Об этом сообщает «КП».
Как рассказал художник, Лука похудел до 115 килограммов. Несмотря на то что эта цифра всё ещё остаётся значительной, прогресс, по его мнению, очевиден — ранее вес сына превышал 200 килограммов.
«Это тоже много, но весил-то он больше двухсот килограммов. Когда достигнет желаемого результата, тогда всё сам расскажет», — отметил Сафронов.Сам художник, напротив, сохраняет стройную форму. Он объясняет это быстрым обменом веществ, а также активным образом жизни: много работает, пишет картины и регулярно посещает бассейн.
Кроме того, Сафронов подчеркнул, что на нём лежит большая ответственность за семью и благотворительные проекты, что также требует постоянной активности.