Певцу и музыканту Владимиру Кузьмину потребовалась экстренная помощь врачей

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Народному артисту России певцу Владимиру Кузьмину понадобилась экстренная медицинская помощь. Музыкант почувствовал себя плохо, когда находился у себя дома.
Близкие вызвали Кузьмину бригаду неотложной помощи, сообщает телеграм-канал «112». Медики произвели необходимые процедуры, после чего было решено, что в госпитализации певец, автор текстов и композитор не нуждается. По некоторым данным, у него «отказали конечности». В окружении артиста информацию о его состоянии здоровья пока не комментировали.
Владимир Кузьмин — известный советский певец, композитор, музыкант, играющий практически на всех существующих музыкальных инструментах: гитаре, саксофоне, рояле, скрипке, флейте, губной гармонике и так далее. Много лет подряд признавался лучшим гитаристом страны.
Ещё в конце 1970-х годов вместе с Александром Барыкиным основал группу «Карнавал». Позже, в 80-е создал и стал лидером группы «Динамик». Писал песни для Аллы Пугачёвой и пел с ней дуэтом. Был пять раз женат. К одной из жён, американке, уезжал в Соединённые Штаты, где прожил несколько лет. После возвращения 68-летний музыкант выступает сольно.
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Владимир Кузьмин — известный советский певец, композитор, музыкант, играющий практически на всех существующих музыкальных инструментах: гитаре, саксофоне, рояле, скрипке, флейте, губной гармонике и так далее. Много лет подряд признавался лучшим гитаристом страны.
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Александр Бойцов