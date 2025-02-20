Слитые интим фото и переписка: настоящие причины развода звезд «Дома-2» Пинчук и Чобаняна. В чем признался пойманный на измене Арай?

Ирина Пинчук и Арай Чобанян (фото: Telegram @pinchulli)
Совсем недавно звезда «Дома-2» Ирина Пинчук с размахом отметила 30-летие и выглядела весьма счастливой, но все закончилось, как только злоумышленники взломали блог Арая. Похоже, что бывшие участники телестройки стоят на пороге развода. Что происходит в жизни семейной пары расскажет «Радио 1».
Что произошло в семье Пинчук и Чобаняна
Причины развода Ирины Пинчук с мужем кроются в том, что профиль Арая был взломан, и в Интернете появились интимные переписки Чобаняна с другими женщинами, а также компрометирующие фотографии, включая снимки с несовершеннолетней девушкой, сделанные несколько лет назад.
Изначально Ирина старалась поддерживать мужа и защищать его от нападок недоброжелателей. Однако вскоре ее терпение иссякло. Поздним вечером она шокировала подписчиков неожиданным заявлением: «Мы разводимся». В своем посте Ирина призналась, что последние дни были для нее крайне тяжелыми, и она не может больше скрывать разрыв в отношениях.
«Я снова провожу ночь в стрессе и задаюсь вопросом: почему я должна молчать? Сейчас 01:40, а я не могу уложить ребенка спать, потому что мама трясется от волнения», — написала она в своих социальных сетях.
Ирина также упомянула о девушке по имени Карина из Ростова-на-Дону, с иронией отметив, что она является подругой их семьи. Якобы Арай планировал навестить ее и продемонстрировать свои кулинарные способности. Но, конечно, речь шла не только о кулинарии.
«Когда так хочется, чтобы кто-то пришел и приготовил что-то вкусное. А то Ира не готовит. Еще нужно объяснять? Вдруг вы не знаете, как общаться с друзьями», — сыронизировала блогер.
Узнав о тайной переписке, у Ирины началась истерика. Блогер заявила, что подает на развод и назвала Арая ничтожеством. Интересно, что всего за несколько часов до своих откровений Ирина делилась с подписчиками радостными моментами отдыха с мужем и друзьями. На 30-летие Арай Чобанян подарил супруге часы Rolex и с шуткой заявил, что больше не является альфонсом.
Ирина Пинчук и Арай Чобанян (Фото: Telegram @pinchulli)
Совместные пластические операции
И Ирина, и Арай стали известны благодаря участию в «Доме-2», но их роман расцвел именно за пределами телешоу. До встречи с Ириной Арай пытался построить отношения с Лилией Четрару, но это не увенчалось успехом. Зато с Ириной они нашли общий язык, что стало основой их крепкого союза. В 2019 году пара решилась на совместные пластические операции: Ирина увеличила грудь до пятого размера, а Арай скорректировал форму носа.
В июне 2021 года они объявили о своей свадьбе, а уже в июле у них родился сын Давид. Ирина активно делилась с подписчиками радостными моментами из жизни, включая кадры с рождения малыша и свои будни как матери. Давид не стал единственным ребенком в семье. 1 декабря на свет появился еще один сын, Алан. Ирина оригинально сообщила о пополнении: она подговорила друзей встретить Арая в аэропорту с табличкой «Ты станешь отцом дважды» и аниматорами, наряженными в пупсов в голубых и розовых костюмах.
Интимная пластика, скандал с Бузовой и потеря ребенка: судьба звезды «Дома-2» Ирины Пинчук
После рождения второго сына Ирина решила сделать абдоминопластику, так как кожа сильно растянулась во время беременности, и ей было необходимо хирургическое вмешательство. Она стремилась оставаться привлекательной для своего, как оказалось, ветреного мужа.
Кроме того, Ирина Пинчук была крайне возмущена тем, что супруг изменял ей в самые трудные моменты жизни.
«Представьте, я лежу под капельницами, жизнь ребенка на кону, принимаю таблетки. В это время он — к другим телкам! И так постоянно! Хотите доказательства — они будут!» — написала Ирина в социальных сетях.
Арай отреагировал на обвинения в измене
Ирина Пинчук и Арай Чобанян (Фото: Инстаграм* @pinchuk_official)
Чобанян некоторое время предпочитал не комментировать произошедшее, но сегодня решил высказаться. Блогер заявил, что постарается с достоинством преодолеть трудности, с которыми столкнулся.
«Темные времена выявляют светлых людей. Время покажет, и вы узнаете всю правду», — написал Арай в своем блоге.
Ирина сообщила, что друзья ее мужа попросили ее удалить информацию, в которой она раскрыла детали его измены. Близкие Арая готовы сделать всё возможное, чтобы защитить его репутацию.
«Они утверждают, что ничего этого не было. Готовы даже пройти детектор лжи. Представляете? Вот такие дела. Друзья Арая, я сама могу разобраться в ситуации. Мне не нужны ваши слова, оправдания или попытки успокоить меня», — подчеркнула Пинчук.
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Анастасия Хохлова