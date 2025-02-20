Слитые интим фото и переписка: настоящие причины развода звезд «Дома-2» Пинчук и Чобаняна. В чем признался пойманный на измене Арай?

Неделю назад близкие простились с народным артистом Олегом Стриженовым. Актер скончался в возрасте 95 лет после ишемического инсульта. 12 февраля он был похоронен на Троекуровском кладбище. Многие заметили, что на отпевании в Храме Святителя Николая на Трёх Горах не было вдовы Стриженова — Лионеллы Ивановны.