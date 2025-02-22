«Я просто тело»: Муж Ирины Пинчук Арай рассказал о ситуации после скандала с его изменами

За неподобающим отношением Александра Гобозова к Алиане Устиненко наблюдали тысячи жителей. А после того, как пара покинула реалити-шоу «Дом-2» и развелась, девушка редко публично припоминает бывшему побои и абьюз. Она стала более снисходительна к Александру и не против, чтобы он общался с их общим сыном Робертом.