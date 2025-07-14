Катя Гордон назвала главное отличие мужа Кудрявцевой при сравнении его с Волочковой

14 июля 2025, 21:44

Екатерина Гордон прокомментировала истерику Леры Кудрявцевой

Екатерина Гордон (Фото: Telegram @Gordonekaterina)

Юрист Екатерина Гордон выразила своё мнение по поводу заявлений Леры Кудрявцевой об алкоголизме мужа. Гордон подтвердила, что Игорь Макаров действительно долгое время боролся с алкогольной зависимостью. Об этом Катя заявила в RuTube-шоу «Злые языки».





Накануне Кудрявцева на эмоциях призналась, что стала «созависимой» и постоянно боится, что супруг-алкоголик, который моложе неё на 16 лет, может умереть без её поддержки. Она заявила, что устала спасать Макарова. Екатерина рассказала, что в браке её подруги Леры уже давно появилась «трещина».

«Она это не скрывала. Он подвыпивать стал… Но, в отличие от Волочковой, он отправился в рехаб! И сейчас у них всё замечательно», — заявила юрист.