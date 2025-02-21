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«По цепочке»: Жених Дины Авериной фигурист Дмитрий Соловьёв рассказал о сложностях в общении с сёстрами

Дмитрий Соловьёв: Сначала отличал Дину Аверину от сестры только по цвету цепочки
Дина Аверина, Дмитрий Соловьёв и Арина Аверина (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Дина Аверина, Дмитрий Соловьёв и Арина Аверина (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Недавно стало известно, что одна из знаменитых сестёр-гимнасток Авериных собирается замуж. Дине сделал предложение олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьёв.
В недавнем интервью изданию «ОК!» спортсмен признался, что в начале знакомства ему порой трудно было понять, кто из девушек — его невеста, а кто — её сестра-близняшка Арина. Поначалу ему помогали различить сестёр цепочки, которые гимнастки носили на шее.

«Смотрю: серебряная цепочка, значит это моя Дина. У Арины цепочка была чёрного цвета. Думаю иногда: "Только бы они цепочки случайно не перепутали!"», — улыбается Дмитрий.

Со временем он понял, что девушки отличаются не только какими-то аксессуарами или предметами одежды. Фигурист убедился, что сёстры очень отличаются как внешне, так и внутренне.

Сами спортсменки уже давно привыкли, что их часто путают из-за внешнего сходства и не обижаются на это. Девушки также убеждены, что они — совершенно разные и не похожие друг на друга личности. Например, Дина в жизни спокойная и уравновешенная, но на соревнованиях часто проявляет взрывной характер и бывает очень эмоциональной. Арина напротив в быту более активна и непосредственна, а во время турниров всегда бывает спокойной и сосредоточенной.

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#интервью
#спортсмен
#фигурист
#гимнастика
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«Это её желание»: Иосиф Пригожин объявил о скором уходе Валерии со сцены
21 февраля 2025, 10:41

Валерия (фото: Telegram @valeriyaofficial)

Певица Валерия решила готовиться к выходу на пенсию. Совсем скоро 56-летняя певица выпустит свой последний альбом и планирует через три года завершить концертную деятельность.
«Альбом точно последний. Он состоит из 14 композиций и называется «Исцелю». Больше альбомы Валерия выпускать не будет», – сообщил продюсер Иосиф Пригожин в беседе с «Пятым каналом».
По его словам, Валерия хотела уйти со сцены ещё в пандемию, однако отложила это решение. Теперь она твёрдо решила завершить карьеру в течение ближайших трёх лет.

Пригожин отметил, что Валерия даст последний концерт, пока правда неясно когда, и объявит о завершении карьеры. Таково её желание.

При этом в прошлых интервью супруг Валерии назвал это решение ошибкой, поскольку его жена находится в прекрасной форме и на пике популярности. В то же время, у певицы скоро родится ещё один внук, поэтому молодым родителям точно понадобится помощь. Второй ребёнок сына звезды Арсения и его супруги Лианы появится на свет уже в апреле.

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#карьера
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Жена Дмитрия Шепелева опубликовала забавное фото с повзрослевшей дочерью
21 февраля 2025, 10:29

Дмитрий Шепелев и Екатерина Тулупова (фото: Instagram* @dmitryshepelev)

Екатерина Тулупова опубликовала фотографию с дочерью Ладой в комфортных образах. Супруга Дмитрия Шепелева рассказала, как приучает дочь к правильному питанию.
42-летний телеведущий женат на дизайнере интерьеров Екатерине Тулуповой. Супруги воспитывают троих детей – Платона, сына Шепелева от певицы Жанны Фриске, Ладу, дочь Тулуповой от первого брака, и общего сына Тихона, родившегося в 2021 году.

Тулупова опубликовала сторис с подросшей дочерью. На фото супруга шоумена позировала практически без макияжа, с причёской-«мальвинкой», в белой рубашке и сером джемпере.

Екатерина приобняла 12-летнюю Ладу. Девочка выбрала для фото белую футболку и серо-красную олимпийку.

Также супруга Шепелева рассказала, что приучает дочь к правильному питанию. Она отметила, что девочка, как и многие подростки, не слишком охотно ест овощи. Но Екатерина нашла интересный метод – она украшает тарелку с овощами, чтобы порадовать Ладу.

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*запрещён в РФ
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#супруги
#девочка
#сын
#соцсети
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Звезда сериала «Папины дочки» Анастасия Сиваева развелась с мужем-нефтяником
21 февраля 2025, 10:27

Анастасия Сиваева (Фото: РИА Новсти/Екатерина Чеснокова)

Актриса Анастасия Сиваева, ставшая известной благодаря роли Даши Васнецовой в популярном сериале «Папины дочки», развелась со своим мужем Дмитрием Приваркиным. Пара прожила в браке около десяти лет.
Анастасия, как и её супруг, всегда вели достаточно закрытый образ жизни, сообщает сетевое издание Voice. Актриса предпочитает не афишировать личную жизнь и не публикует снимки с близкими в социальных сетях. Например, о том, что она состояла в браке и взяла фамилию мужа стало известно только после того, как Настя и Дмитрий... развелись. Информация об этом появилась на сайте мировых судей города Москвы.

Бывший муж артистки также достаточно замкнут и отказывается общаться с прессой. Он вовсе не нефтяной магнат, а работает буровым супервайзером в филиале американской нефтесервисной компании в Абу-Даби. Известно также, что у пары есть общий ребёнок.

На исполнительниц дочерей многодетного папаши в исполнении Андрея Леонова после выхода сериала «Папины дочки» обрушилась небывалая слава. В отличие от некоторых своих экранных сестёр, Сиваева редко снимается. В личном блоге 33-летняя Анастасия предпочитает публиковать фотографии и видео из своих многочисленных путешествий.

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#сериал
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«А теперь радость!»: Дмитрий Певцов объявил о возвращении в «Ленком» по приглашению нового худрука
Дмитрий Певцов объявил о возвращении в «Ленком» по приглашению нового худрука
21 февраля 2025, 10:13

Дмитрий Певцов (фото: Telegram @Pevtsov_Moscow)

Дмитрий Певцов в личном блоге объявил о возвращении в Театр «Ленком», с которым попрощался в январе. Актёр выйдет на сцену в спектакле «Юнона и Авось».
Новый художественный руководитель столичного театра Владимир Панков принял решение вернуть Певцова в труппу.

«А теперь радость и прекрасная новость! Художественный руководитель московского театра «Ленком» Владимир Николаевич Панков пригласил меня вернуться на сцену моего родного театра. Сначала будет возвращение в спектакль «Юнона и Авось», далее участие в театральных работах нового худрука. Спасибо и земной поклон Владимиру Панкову», – написал Певцов в своём Telegram-канале.
Накануне Певцов уже встретился с Панковым, который очень просто сказал артисту: «милости простим».

Напомним, что актёр и певец уволился из «Ленкома» в 2021 году и посвятил себя политической деятельности, став депутатом Госдумы. При этом он продолжал сотрудничать с театром, играя в нескольких постановках.

Конфликт с театром у Певцова произошёл в середине января этого года. Тогда директор Марк Варшавер, ныне покинувший этот пост, остался недоволен негативными высказываниями актёра в свой адрес. Сначала он снял портрет Певцова со стены в фойе, а затем отказался от его участия в спектаклях. Тогда актёр, 33 года выходивший на сцену «Ленкома», попрощался с театром.

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#театр
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«Жив, курилка!»: Иван Ургант собирается в мини-турне с новым шоу
Шоумен Иван Ургант планирует отправиться в небольшое турне с новой программой
21 февраля 2025, 09:56

Иван Ургант и Владимир Познер (Фото: Телеграм @LateNightUrgant)

Актёр в третьем поколении Иван Ургант стал известен благодаря съёмкам не только в кино, но прежде всего популярных телепередачах Первого канала «Большая разница», «Смак», «Цирк со звездами», «Прожекторперисхилтон» и, конечно, шоу «Вечерний Ургант. После трёхлетней паузы артист собирается презентовать новое шоу «Живой Ургант».
Хотя после окончания Санкт-Петербургской академии театрального искусства сыну и внуку знаменитых актёров приходилось работать барменом и официантом, подрабатывал он также и в качестве ведущего шоу-программ в ночных клубах, напоминает StarHit.

Ещё во время учёбы он выходил на сцену БДТ имени Товстоногова с великой Алисой Фрейндлих, но известным актёром так и не стал, хотя и получил кинопремию «Ника», но — за документальный фильм «Одноэтажная Америка», снятый вместе с Владимиром Познером. Можно вспомнить разве что его кинороли в многочисленных «Ёлках».

А вот как телеведущий и шоумен Иван Ургант однозначно прославился. Об этом говорят девять премий «ТЭФИ» и всенародная любовь, которую заслужило его шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале, с неизменным успехом выходившее в эфир на протяжении десяти лет. Однако после начала спецоперации телеведущий «уехал в отпуск» в Израиль, гражданство которого у него есть, как и российское, и... позабыл вернуться.

После трёхлетнего молчания и фактической «отмены» (Иван за это время дал всего два интервью), требований депутатов Госдумы признать актёра и шоумена иноагентом, Ургант вернулся к тому, что он умеет делать лучше всего — создавать шоу.

Артист сообщил, что возобновляет гастрольную деятельность с собственным шоу под названием «Живой Ургант». Уже известно, что шоумен выступит 16 апреля в Хайфе, 19 апреля — в Тель-Авиве, 21 числа поедет в Ереван, два дня пробудет в Тбилиси (23-23 апреля), а завершит свой мини-тур в Ташкенте 26 апреля.

Ни разу с 2022 года не высказавшись на политические темы, находящийся в трёхлетнем «отпуске» в Израиле актёр неожиданно для многих вдруг заговорил о любви к Родине. Это произошло на его выступлении в Дубае.

«Я люблю Россию. Знаете, развернуто скажу… даже чуть-чуть приотверну… Я вообще раньше даже не знал, как сильно ее люблю», — откровенно сказал шоумен.

В социальных сетях продолжают обсуждение возможного возвращения в эфир передачи «Вечерний Ургант», за десять лет получившей неофициальный статус культовой. Однако руководство Первого канала заявляет, что решение о том, что выпуск шоу «поставлен на паузу», пока остаётся в силе.

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