«По цепочке»: Жених Дины Авериной фигурист Дмитрий Соловьёв рассказал о сложностях в общении с сёстрами

Дина Аверина, Дмитрий Соловьёв и Арина Аверина (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)
Недавно стало известно, что одна из знаменитых сестёр-гимнасток Авериных собирается замуж. Дине сделал предложение олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьёв.
В недавнем интервью изданию «ОК!» спортсмен признался, что в начале знакомства ему порой трудно было понять, кто из девушек — его невеста, а кто — её сестра-близняшка Арина. Поначалу ему помогали различить сестёр цепочки, которые гимнастки носили на шее.
Сами спортсменки уже давно привыкли, что их часто путают из-за внешнего сходства и не обижаются на это. Девушки также убеждены, что они — совершенно разные и не похожие друг на друга личности. Например, Дина в жизни спокойная и уравновешенная, но на соревнованиях часто проявляет взрывной характер и бывает очень эмоциональной. Арина напротив в быту более активна и непосредственна, а во время турниров всегда бывает спокойной и сосредоточенной.
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«Смотрю: серебряная цепочка, значит это моя Дина. У Арины цепочка была чёрного цвета. Думаю иногда: "Только бы они цепочки случайно не перепутали!"», — улыбается Дмитрий.Со временем он понял, что девушки отличаются не только какими-то аксессуарами или предметами одежды. Фигурист убедился, что сёстры очень отличаются как внешне, так и внутренне.
Сами спортсменки уже давно привыкли, что их часто путают из-за внешнего сходства и не обижаются на это. Девушки также убеждены, что они — совершенно разные и не похожие друг на друга личности. Например, Дина в жизни спокойная и уравновешенная, но на соревнованиях часто проявляет взрывной характер и бывает очень эмоциональной. Арина напротив в быту более активна и непосредственна, а во время турниров всегда бывает спокойной и сосредоточенной.
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Александр Бойцов