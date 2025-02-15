Сердце лентой в День святого Валентина: Гимнастка Аверина призналась в любви к фигуристу-чемпиону Соловьеву

Дина Аверина и Дмитрий Соловьев (Фото: Instagram* @dinaverina98)
Российская гимнастка Дина Аверина, завершившая карьеру в феврале 2024 года, опубликовала в Instagram* романтическое признание олимпийскому чемпиону по фигурному катанию Дмитрию Соловьеву. Пара вместе выступала в шоу «Ледниковый период».
В личном блоге Аверина записала видео, где изобразила сердце гимнастической лентой на льду, подписав: «Первый раз отмечаю 14 февраля рядом с любимым человеком».
Дина также использовала тэг «д∞д». Пара влюбленных спортсменов часто ставит его на позитивные совместные посты, показывая свое счастье и силу чувств.
Аверина — серебряный призёр Олимпиады-2020 в Токио, 18-кратная чемпионка мира и 10-кратная чемпионка Европы.
Ранее в январе «Радио 1» писало о том, как звёзды фигурного катания и гимнастического помоста опубликовали несколько фото из совместного путешествия по Эмиратам. Они пометили достопримечательности Абу-Даби. Внимательные поклонники заметили на пальцах пары обручальные кольца и уже тогда предположили, что поездка в Эмираты – путешествие в медовый месяц.
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Дина Аверина делает «сердце» к 14 февраля (Фото: скриншот видео Instagram* @dinaverina98)
«@dmitry_solovyev люблю тебя», — добавила гимнастка.Соловьев поделился ответным признанием в комментариях.
Дина также использовала тэг «д∞д». Пара влюбленных спортсменов часто ставит его на позитивные совместные посты, показывая свое счастье и силу чувств.
Аверина — серебряный призёр Олимпиады-2020 в Токио, 18-кратная чемпионка мира и 10-кратная чемпионка Европы.
Ранее в январе «Радио 1» писало о том, как звёзды фигурного катания и гимнастического помоста опубликовали несколько фото из совместного путешествия по Эмиратам. Они пометили достопримечательности Абу-Даби. Внимательные поклонники заметили на пальцах пары обручальные кольца и уже тогда предположили, что поездка в Эмираты – путешествие в медовый месяц.
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*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
Мария Моисеева