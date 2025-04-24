Победитель «Народного артиста» раскрыл, почему больше не готов к браку

Алексей Гоман (Фото: Telegram @AlexeyGOMAN)
Победитель шоу «Народный артист» Алексей Гоман отказался вновь жениться. Об этом сообщает Леди.Mail.
«Мне сложно представить, что я еще раз женюсь: крайне сомневаюсь, что встречу человека, который настолько вскружит мне голову, что я задумаюсь о свадьбе. Сегодня мне даже отношений не хочется, все мое время отнимает работа», — пояснил исполнитель.
Певец уточнил, что зачастую любит бывать в одиночестве.
В 2009 году Гоман женился на певице Марии Зайцевой, солисткой дуэта «#2Маши». В 2012 году у пары родилась дочь Александрина, спустя год супруги расстались, но развод официально не оформили.
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