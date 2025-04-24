«Это самое сексуальное: Ксения Бородина рассказала, за что полюбила Николая Сердюкова

Ксения Бородина и Николай Сердюков (фото: Telegram @borodylia0803)
Ведущая шоу «Последний герой» Ксения Бородина готовится к свадьбе с Николаем Сердюковым. Многие поклонники Ксении испытывают негативные чувства к ее избраннику, подозревая его в неискренности и корыстных намерениях.
Сегодня Бородину прямо спросили, почему Николай не пользуется симпатией публики. Она была возмущена критикой в адрес своего будущего мужа и заверила, что все в ее окружении очень довольны Сердюковым.
Бывшая жена Курбана Омарова отметила, что женщины часто увлекаются красивыми внешностями, не замечая скрытых проблем.
Ксения уверена, что Николай — искренний человек, который не притворяется и действительно заботится о ней, делая ее счастливой. Ей также нравится, что ее жених адекватно реагирует на критику и язвительные комментарии в интернете.
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«Какой публике, простите? Все, кто его знает лично, в восторге от него. Они видят, как он любит и заботится, с какой теплотой и нежностью относится к людям», — заявила она.
Бывшая жена Курбана Омарова отметила, что женщины часто увлекаются красивыми внешностями, не замечая скрытых проблем.
Ксения уверена, что Николай — искренний человек, который не притворяется и действительно заботится о ней, делая ее счастливой. Ей также нравится, что ее жених адекватно реагирует на критику и язвительные комментарии в интернете.
«Для меня Коля — это настоящий мужчина: умный, заботливый, харизматичный и любящий, с отличным чувством юмора. Он добрый и щедрый, не притворяется и не пытается казаться тем, кем не является. Почти год он терпит всю ту ерунду, что о нем пишут и говорят, и продолжает двигаться вперед. Он не жалуется на комментарии и чужое мнение, потому что у него есть голова на плечах! И это самое привлекательное в нем!» — написала Ксения в своем блоге.Читайте также:
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Анастасия Хохлова