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Жених Анны Семенович признался, что до сих пор не развелся с женой

Жених Анны Семенович Денис Шреер еще не выбрал кольцо для певицы и не развелся
Анна Семенович и Денис Шреер (фото: Telegram @annsemenovich)

Анна Семенович и Денис Шреер (фото: Telegram @annsemenovich)

Жених певицы Анны Семенович, бизнесмен Денис Шреер заявил, что еще не развелся. Об этом он сообщил в беседе с корреспондентом сайта «Страсти».
«Кто жил в Европе, особенно в Германии, знает, что это достаточно долгий процесс. Немцы для спасения демографии не дают сразу развестись. Этот процесс идет. Я думаю, он в этом году закончится», — пояснил предприниматель.

Как только развод состоится, Семенович и Шреер планируют пожениться. Стоит отметить, что жених певицы еще не купил помолвочное кольцо.

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#любовь
«Буду пугать прохожих»: дочь Заворотнюк сделала омолаживающие процедуры через 20 дней после родов
Анна Заворотнюк сделала омолаживающие процедуры через 20 дней после родов
24 апреля 2025, 22:53

Анна Заворотнюк (Фото: Instagram* @anna_zavorotnyuk)

Анна Заворотнюк сделала омолаживающие процедуры через 20 дней после родов. О походе к косметологу девушка рассказала в своем блоге.
В начале этого месяца Анна впервые стала мамой. Девушка родила сына, которого назвали Марсель. После родов Заворотнюк начала активно восстанавливать фигуру и улучшать состояние кожи.

«Поставили диспорт в лоб. И закололи гиалуронку в кольца Венеры. Вообще не больно, остается такая страшная полоса на шее. Но она через неделю уйдет. Буду пугать прохожих», — поделилась знаменитость.

По словам Анны, она довольна результатом.

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#беременность
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Победитель «Народного артиста» раскрыл, почему больше не готов к браку
Певец Гоман заявил, что больше не планирует жениться
24 апреля 2025, 22:20

Алексей Гоман (Фото: Telegram @AlexeyGOMAN)

Победитель шоу «Народный артист» Алексей Гоман отказался вновь жениться. Об этом сообщает Леди.Mail.
«Мне сложно представить, что я еще раз женюсь: крайне сомневаюсь, что встречу человека, который настолько вскружит мне голову, что я задумаюсь о свадьбе. Сегодня мне даже отношений не хочется, все мое время отнимает работа», — пояснил исполнитель.

Певец уточнил, что зачастую любит бывать в одиночестве.

В 2009 году Гоман женился на певице Марии Зайцевой, солисткой дуэта «#2Маши». В 2012 году у пары родилась дочь Александрина, спустя год супруги расстались, но развод официально не оформили.

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Жених Анны Семенович признался, что до сих пор не развелся с женой
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#дети
#отношения
#любовь
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Солистка группы «Моя Мишель» призналась, что страдала булимией
Певица Татьяна Ткачук призналась, что находится в ремиссии из-за булимии
24 апреля 2025, 22:03

Татьяна Ткачук (Фото: Telegram @moyame)

Солистка группы «Моя Мишель» Татьяна Ткачук заявила, что сталкивалась с буллингом в школе из-за своей худобы, что спровоцировало у нее булимию. Об этом она рассказала на шоу «Сессия» на VK видео.
«Сейчас я в ремиссии, но от булимии нельзя вылечиться полностью», — добавила исполнительница.

По словам Ткачук, она молилась Богу каждый день, чтобы поправиться хотя бы на сантиметр. Певица подчеркнула, что никогда не считала себя красивой.

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«Сил нет»: певица Слава пожаловалась на близких после расставания с возлюбленным

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#певица
#фото
#здоровье
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Экс-жена Лепса показала фото с повзрослевшими детьми певца
Бывшая жена Лепса с повзрослевшими детьми отдыхает в Японии
24 апреля 2025, 20:53

Анна Шаплыкова с детьми (Фото: Инстаграм* @a.shaplykova)

В 2021 году Анна Шаплыкова подала на развод с Григорием Лепсом. По словам певца, вина за крах семейного счастья полностью лежит на нем.
Анна воспитывает сына Ивана, а также дочек Еву и Николь. От экс-супруга Шаплыкова принимает лишь финансовую помощь. Исполнитель оплачивает учебу детей за границей.

На сегодняшний день Анна с детьми отдыхает в Японии. Экс-жена Лепса в своем блоге опубликовала фото с сыном и дочками.

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*Запрещен в РФ
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«Сил нет»: певица Слава пожаловалась на близких после расставания с возлюбленным
44-летняя певица Слава рассказала о сложных отношениях с близкими людьми
24 апреля 2025, 20:11

Певица Слава (Фото: Telegram @nastya_slavaa)

44-летняя певица Слава рассказала о сложных отношениях с близкими людьми. В своем блоге артистка пожаловалась на проблемы в жизни.
Весной этого года Слава объявила о расставании с Анатолием Данилицким после 20 лет отношений. Недавно стало известно, что у исполнительницы проблемы не только в любовной сфере.

В личном блоге звезда пожаловалась на близких людей, которые провоцируют ее на негатив.

«Сил снова нет. Мне еще треплют нервы, причем близкие люди. Настало время выключать добренькую и включать рабочий пофигизм», — высказалась она.

Слава не раскрыла, кто виновен в ее плохом настроении и что конкретно случилось.

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