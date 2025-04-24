Жених Анны Семенович признался, что до сих пор не развелся с женой

Анна Семенович и Денис Шреер (фото: Telegram @annsemenovich)
Жених певицы Анны Семенович, бизнесмен Денис Шреер заявил, что еще не развелся. Об этом он сообщил в беседе с корреспондентом сайта «Страсти».
«Кто жил в Европе, особенно в Германии, знает, что это достаточно долгий процесс. Немцы для спасения демографии не дают сразу развестись. Этот процесс идет. Я думаю, он в этом году закончится», — пояснил предприниматель.
Как только развод состоится, Семенович и Шреер планируют пожениться. Стоит отметить, что жених певицы еще не купил помолвочное кольцо.
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Екатерина Коршунова