Предательство мужа, потеря сына и одиночество в 59 лет: как сложилась жизнь актрисы Ирины Безруковой

Ирина Безрукова (Фото: соцсети)
Появление на экранах Ирины Безруковой одни считают везением, другие же хвалят ее талант и упорство. Мужьями актрисы были двое популярных артистов, вот только на ее долю выпало такое количество испытаний, которое под силу перенести далеко не каждому.
О том, что известно о жизни актрисы и о ее потерях, расскажет редакция «Радио 1».
Ирина Безрукова (урожд. — Бахтура) родилась 11 апреля 1965 года в Ростове-на-Дону. Ее мать была врачом, отец музыкантом. Они разошлись, когда девочка пошла в первый класс. Чтобы прокормить дочь, матери приходилось трудиться на нескольких работах.
Огромным ударом в жизни Ирины стала новость об онкологическом заболевании матери. Первую операцию мать актрисы смогла перенести, но потребовалась вторая, которая закончилась летальным исходом. В то время отец будущей актрисы жил в другом городе, а также страдал тяжелой формой алкогольной зависимости. Вместе с сестрой Ирину забрала к себе бабушка, которая вынуждена была работать дворником ради помощи семье.
Своего отца Безрукова все же решила увидеть лично. На тот момент ей исполнилось 18 лет. Когда потерявший себя из-за зависимости отец посмотрел на дочь, он назвал ее «Люсей», настолько сильно девушка была похожа на мать. Несмотря на уговоры отца отказаться от идеи стать актрисой, Ирина стала студенткой ростовского театрального училища, начала работать в театре, где и познакомилась с Игорем Ливановым.
Бедность, рождение сына и измена
На момент их встречи Игорь проживал тяжелое горе: первая супруга Татьяна Ливанова и дочь Ольга трагически погибли в железнодорожной катастрофе. Знакомство с актрисой буквально стало для него лучом надежды на светлое будущее. Однако в то время Ирина уже собиралась замуж за другого, но ухаживания Ливанова она все-таки приняла. Не пугала ее даже разница в возрасте в 12 лет.
В 1989 году они поженились. 6 декабря того же года в семье появился сын Андрей, и супруги переехали в столицу. Стоит отметить, что платили Игорю крайне мало, денег едва хватало на еду, но зато он получил шанс на более успешную жизнь. В то же время Ирина начала подрабатывать моделью.
В течение 10 лет им приходилось ютиться в крохотной комнатке коммунальной квартире, но бытовые трудности не мешали чувствам. Вот только когда карьера Ливанова и его жены начала стремительно развиваться, Ирину взяли в театр Табакова, семья столкнулась с новыми испытаниями.
Казалось бы, финансовые трудности остались позади, но во время работы над совместным проектом с Сергеем Безруковым, актриса окунулась с головой в роман с молодым коллегой. Ее не остановила ни десятилетняя разница в возрасте, ни даже собственный муж. По словам Ливанова, он старался не верить газетным заголовкам и слухам, но узнав правду, сам подал на развод. Ирина же уверяла, что расставание было ее инициативой.
Для Сергея Безрукова актриса стала идеальной хозяйкой, внимательной слушательницей, опорой, а также поддерживала его на каждом шагу. Неплохие отношения сложились у актера с пасынком. Со стороны творческая пара казалась образцовой, и лишь спустя время стали всплывать новости о его романах, двух внебрачных детях от актрисы Кристины Смирновой.
Ирина настолько слепо любила мужа, что готова была ему простить даже это. Но когда в его жизни появилась Анна Матисон, Сергей сам ушел из семьи.
После ухода любимого супруга в жизнь Ирины Безруковой пришло огромное горе. В марте 2015 года Андрей вместе с мамой прилетел из отпуска. В день смерти в квартире он находился один. Поскользнувшись в ванной комнате, Андрей ударился головой о кафель. Сердце сына Ливанова и Безруковой остановилось, когда молодому человеку было всего 25 лет.
По версии Ливанова, дома у сына и бывшей жены он видел многочисленные дипломы по саентологии. Он уверяет, что Безрукова начала увлекаться этим веянием, когда сыну было всего 10 лет, и выступал против того, чтобы она втягивала в это Андрея.
После ухода из жизни сына Ирина смогла взять себя в руки и продолжила работать. Безрукова продолжает сниматься в кино и играть в театре. Правда о личной жизни она упорно молчит. К 59 года она одинока, хотя оба ее бывших мужа счастливы в новых браках.
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Тяжелое детство
Ирина Безрукова (урожд. — Бахтура) родилась 11 апреля 1965 года в Ростове-на-Дону. Ее мать была врачом, отец музыкантом. Они разошлись, когда девочка пошла в первый класс. Чтобы прокормить дочь, матери приходилось трудиться на нескольких работах.
Огромным ударом в жизни Ирины стала новость об онкологическом заболевании матери. Первую операцию мать актрисы смогла перенести, но потребовалась вторая, которая закончилась летальным исходом. В то время отец будущей актрисы жил в другом городе, а также страдал тяжелой формой алкогольной зависимости. Вместе с сестрой Ирину забрала к себе бабушка, которая вынуждена была работать дворником ради помощи семье.
Своего отца Безрукова все же решила увидеть лично. На тот момент ей исполнилось 18 лет. Когда потерявший себя из-за зависимости отец посмотрел на дочь, он назвал ее «Люсей», настолько сильно девушка была похожа на мать. Несмотря на уговоры отца отказаться от идеи стать актрисой, Ирина стала студенткой ростовского театрального училища, начала работать в театре, где и познакомилась с Игорем Ливановым.
Ирина Безрукова (Фото: соцсети)
Бедность, рождение сына и измена
На момент их встречи Игорь проживал тяжелое горе: первая супруга Татьяна Ливанова и дочь Ольга трагически погибли в железнодорожной катастрофе. Знакомство с актрисой буквально стало для него лучом надежды на светлое будущее. Однако в то время Ирина уже собиралась замуж за другого, но ухаживания Ливанова она все-таки приняла. Не пугала ее даже разница в возрасте в 12 лет.
В 1989 году они поженились. 6 декабря того же года в семье появился сын Андрей, и супруги переехали в столицу. Стоит отметить, что платили Игорю крайне мало, денег едва хватало на еду, но зато он получил шанс на более успешную жизнь. В то же время Ирина начала подрабатывать моделью.
В течение 10 лет им приходилось ютиться в крохотной комнатке коммунальной квартире, но бытовые трудности не мешали чувствам. Вот только когда карьера Ливанова и его жены начала стремительно развиваться, Ирину взяли в театр Табакова, семья столкнулась с новыми испытаниями.
О большой любви и предательстве
Казалось бы, финансовые трудности остались позади, но во время работы над совместным проектом с Сергеем Безруковым, актриса окунулась с головой в роман с молодым коллегой. Ее не остановила ни десятилетняя разница в возрасте, ни даже собственный муж. По словам Ливанова, он старался не верить газетным заголовкам и слухам, но узнав правду, сам подал на развод. Ирина же уверяла, что расставание было ее инициативой.
Для Сергея Безрукова актриса стала идеальной хозяйкой, внимательной слушательницей, опорой, а также поддерживала его на каждом шагу. Неплохие отношения сложились у актера с пасынком. Со стороны творческая пара казалась образцовой, и лишь спустя время стали всплывать новости о его романах, двух внебрачных детях от актрисы Кристины Смирновой.
Ирина настолько слепо любила мужа, что готова была ему простить даже это. Но когда в его жизни появилась Анна Матисон, Сергей сам ушел из семьи.
Потеря сына и жизнь сегодня
После ухода любимого супруга в жизнь Ирины Безруковой пришло огромное горе. В марте 2015 года Андрей вместе с мамой прилетел из отпуска. В день смерти в квартире он находился один. Поскользнувшись в ванной комнате, Андрей ударился головой о кафель. Сердце сына Ливанова и Безруковой остановилось, когда молодому человеку было всего 25 лет.
Ирина Безрукова и сын Андрей (Фото: соцсети)
По версии Ливанова, дома у сына и бывшей жены он видел многочисленные дипломы по саентологии. Он уверяет, что Безрукова начала увлекаться этим веянием, когда сыну было всего 10 лет, и выступал против того, чтобы она втягивала в это Андрея.
После ухода из жизни сына Ирина смогла взять себя в руки и продолжила работать. Безрукова продолжает сниматься в кино и играть в театре. Правда о личной жизни она упорно молчит. К 59 года она одинока, хотя оба ее бывших мужа счастливы в новых браках.
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Екатерина Коршунова