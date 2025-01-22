Актер Виктор Хориняк: что его связывало с актрисой из сериала «Кухня», роли в кино и личная жизнь

Виктор Хориняк (Фото: соцсети)
Виктор Хориняк — российский актер театра и кино, который пользуется популярностью у зрителей. Всеобщую известность Виктор обрел благодаря роли бармена Кости в сериале «Кухня».
Как складывается личная и творческая жизнь артиста — в материале «Радио 1».
Виктор Хориняк родился 22 марта в 1990 году в городе Минусинск Красноярского края. Стоит отметить, что в его семье никогда не было актера. Отец Виктора — инженер, а мама работала в химической промышленности.
С малых лет он начал проявлять творческие способности. В школьные годы Хориняк принимал участие в различных мероприятиях и конкурсах. Он был одним из лучших чтецов стихов. В 10-летнем возрасте Виктор стал курсантом Норильского кадетского корпуса. Учился будущий актер на отлично, поэтому после окончания учебы мог поступить в любое высшее учебное заведение. Молодой человек планировал поступить в медицинский вуз, но по приезде в Москву осознал, что хочет связать свою жизнь с творчеством. В результате Хориняк с первой попытки поступил в Школу-студию МХАТ, на курс Романа Козака и Дмитрия Брусникина.
Во время учебы в вузе начинающий актер стал играть на сцене Малого художественного театра, а после получения диплома вошел в труппу этого знаменитого театра. Сниматься в кино Виктор начал с 2007 года. Впервые его можно было увидеть в сериале «Закон и порядок». До 2011 года ему не давали крупные роли.
Ситуация кардинально изменилась в 2012 году, когда Виктора утвердили на роль бармена Кости в сериале «Кухня». Именно этот образ подарил актеру настоящую популярность. Спустя два года Хориняк снялся в продолжении сериала — «Кухня в Париже» и «Отель «Элеон». В его фильмографии насчитывается более 40 работ.
Артист также известен по роли в фильмах: «Последний богатырь», «Последний богатырь. Корень зла» и «Последний богатырь. Наследие».
Первой супругой актера была детский психолог Ольга, с которой он познакомился еще в студенческие годы. В этом браке родился сын Иван. Однако создать крепкий союз супругам не удалось, спустя 8 лет они развелись.
В период съемок в сериале «Кухня» актеру приписывали роман с актрисой Ольгой Кузьминой. Но в одном из интервью Ольга рассказала, что с Виктором у нее только дружба и общая работа. Сегодня Виктор старается не рассказывать о своей личной жизни, однако, по данным СМИ, возлюбленная у него есть.
В декабре 2023 года появилась информация о том, что Виктор Хориняк оштрафован на 100 тысяч рублей по иску от производителя фильма «Любви не бывает». Актер получил аванс за съемки в картине, однако в последний момент отказался, чем причинил убытки.
Съемки должны были начаться 6 августа. По договору актер обязан был заранее предупредить о невозможности участия в проекте, но сделал это перед первым съемочным днем.
После этого производитель фильма подал иск к артисту, требуя чуть больше 5 миллионов рублей в качестве неустойки. В середине декабря Арбитражный суд Москвы вынес решение, согласно которому Хориняк должен будет выплатить неустойку в размере 100 тысяч рублей, расходы по оплате юридических услуг и госпошлину.
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Биография
Виктор Хориняк родился 22 марта в 1990 году в городе Минусинск Красноярского края. Стоит отметить, что в его семье никогда не было актера. Отец Виктора — инженер, а мама работала в химической промышленности.
С малых лет он начал проявлять творческие способности. В школьные годы Хориняк принимал участие в различных мероприятиях и конкурсах. Он был одним из лучших чтецов стихов. В 10-летнем возрасте Виктор стал курсантом Норильского кадетского корпуса. Учился будущий актер на отлично, поэтому после окончания учебы мог поступить в любое высшее учебное заведение. Молодой человек планировал поступить в медицинский вуз, но по приезде в Москву осознал, что хочет связать свою жизнь с творчеством. В результате Хориняк с первой попытки поступил в Школу-студию МХАТ, на курс Романа Козака и Дмитрия Брусникина.
Карьера актера
Во время учебы в вузе начинающий актер стал играть на сцене Малого художественного театра, а после получения диплома вошел в труппу этого знаменитого театра. Сниматься в кино Виктор начал с 2007 года. Впервые его можно было увидеть в сериале «Закон и порядок». До 2011 года ему не давали крупные роли.
Ситуация кардинально изменилась в 2012 году, когда Виктора утвердили на роль бармена Кости в сериале «Кухня». Именно этот образ подарил актеру настоящую популярность. Спустя два года Хориняк снялся в продолжении сериала — «Кухня в Париже» и «Отель «Элеон». В его фильмографии насчитывается более 40 работ.
Артист также известен по роли в фильмах: «Последний богатырь», «Последний богатырь. Корень зла» и «Последний богатырь. Наследие».
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Интрижка с актрисой из сериала «Кухня» и личная жизнь актера сегодня
Первой супругой актера была детский психолог Ольга, с которой он познакомился еще в студенческие годы. В этом браке родился сын Иван. Однако создать крепкий союз супругам не удалось, спустя 8 лет они развелись.
В период съемок в сериале «Кухня» актеру приписывали роман с актрисой Ольгой Кузьминой. Но в одном из интервью Ольга рассказала, что с Виктором у нее только дружба и общая работа. Сегодня Виктор старается не рассказывать о своей личной жизни, однако, по данным СМИ, возлюбленная у него есть.
Ольга Кузьмина и Виктор Хориняк (Фото: соцсети)
Скандал со штрафом
В декабре 2023 года появилась информация о том, что Виктор Хориняк оштрафован на 100 тысяч рублей по иску от производителя фильма «Любви не бывает». Актер получил аванс за съемки в картине, однако в последний момент отказался, чем причинил убытки.
Съемки должны были начаться 6 августа. По договору актер обязан был заранее предупредить о невозможности участия в проекте, но сделал это перед первым съемочным днем.
После этого производитель фильма подал иск к артисту, требуя чуть больше 5 миллионов рублей в качестве неустойки. В середине декабря Арбитражный суд Москвы вынес решение, согласно которому Хориняк должен будет выплатить неустойку в размере 100 тысяч рублей, расходы по оплате юридических услуг и госпошлину.
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Екатерина Коршунова