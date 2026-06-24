«Почему нет»: Глюкоза готова стать бабушкой
Российская певица Глюкоза готова стать бабушкой
40-летняя певица Наталья Чистякова-Ионова, известная как Глюкоза, заявила, что готова стать бабушкой. Об этом стало известно 24 июня.
Артистка, недавно отметившая юбилей откровенной фотосессией, призналась: от своей 17-летней дочери Рэй (Лидии) она ждёт любых сюрпризов, в том числе ранней беременности. Кроме того, Глюкоза рассказала, что сама задумывается о третьем ребёнке.
«Ну, я от Рэй всего могу ожидать. Готовая ли стать бабушкой? Слушай, да, почему нет», — прокомментировала исполнительница в подкасте «Правило 34».По её словам, статус многодетной матери кажется ей «прикольным». В разговоре Глюкоза также порассуждала о причинах, по которым зумеры не торопятся обзаводиться детьми.